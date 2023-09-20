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В Нескучном саду в Москве насчитали 46 белок - РИА Новости, 20.09.2023
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17:38 20.09.2023 (обновлено: 17:58 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/belki-1897609944.html
В Нескучном саду в Москве насчитали 46 белок
В Нескучном саду в Москве насчитали 46 белок - РИА Новости, 20.09.2023
В Нескучном саду в Москве насчитали 46 белок
В Нескучном саду в Москве впервые провели учет белок, всего обнаружены 46 особей, сообщили журналистам в пресс-службе парка Горького. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:38
2023-09-20T17:58
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Нескучном саду в Москве впервые провели учет белок, всего обнаружены 46 особей, сообщили журналистам в пресс-службе парка Горького. "В поисках пушистых резидентов парка посетители прошли пять живописных маршрутов общей длиной почти десять километров", — говорится в публикации.Как отмечается, парковые зоологи планируют проводить подсчеты и в другие сезоны, а кроме того, разными методами — к примеру, по следам на снегу. "Дело в том, что учет белок — процесс непростой: необходимо считать зверьков не только на земле, но и высоко в ветвях, ориентируясь в том числе по звукам. К тому же зверьки быстро перемещаются и могут всего лишь за пару минут оказаться в поле зрения другой группы. Для лесов Европейской части России высокой считается численность, когда на маршруте десять километров встречается 12-18 особей белки — поэтому численность белок Нескучного сада даже превышает верхний порог", — добавили в пресс-службе.Там подчеркнули, что 46 особей — это примерно три четверти от общего числа белок на территории сада.
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общество, москва, россия
Хорошие новости, Общество, Москва, Россия
В Нескучном саду в Москве насчитали 46 белок

В Нескучном саду в Москве впервые провели учет белок и насчитали 46 животных

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБелка на земле
Белка на земле - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Белка на земле. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Нескучном саду в Москве впервые провели учет белок, всего обнаружены 46 особей, сообщили журналистам в пресс-службе парка Горького.
"В поисках пушистых резидентов парка посетители прошли пять живописных маршрутов общей длиной почти десять километров", — говорится в публикации.
Как отмечается, парковые зоологи планируют проводить подсчеты и в другие сезоны, а кроме того, разными методами — к примеру, по следам на снегу.
"Дело в том, что учет белок — процесс непростой: необходимо считать зверьков не только на земле, но и высоко в ветвях, ориентируясь в том числе по звукам. К тому же зверьки быстро перемещаются и могут всего лишь за пару минут оказаться в поле зрения другой группы. Для лесов Европейской части России высокой считается численность, когда на маршруте десять километров встречается 12-18 особей белки — поэтому численность белок Нескучного сада даже превышает верхний порог", — добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что 46 особей — это примерно три четверти от общего числа белок на территории сада.
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