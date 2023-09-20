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Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех - РИА Новости, 20.09.2023
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11:21 20.09.2023 (обновлено: 11:44 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/balashikha-1897483087.html
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех - РИА Новости, 20.09.2023
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех
Взрыв бытового газа в подмосковном городе Балашихе унес жизни трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:21
2023-09-20T11:44
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрыв бытового газа в подмосковном городе Балашихе унес жизни трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Из-под завала извлечено тело третьего погибшего", — сказал он.В МЧС подтвердили эти данные. Кроме того, четыре человека пострадали, одному потребовалась госпитализация, троим помощь оказали на месте.Ранее сообщалось о двух погибших и двух доставленных в больницу пострадавших.Из дома спасли пожилую женщину, которая находилась чуть ли не в эпицентре взрыва. Ее спустили на землю на подъемнике и передали медикам. По предварительной информации, еще два человека остаются под завалами, добавили в МЧС. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, под завалами слышны голоса женщины и ребенка, спасатели пытаются к ним пробраться.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрыв бытового газа в подмосковном городе Балашихе унес жизни трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Из-под завала извлечено тело третьего погибшего", — сказал он.
В МЧС подтвердили эти данные. Кроме того, четыре человека пострадали, одному потребовалась госпитализация, троим помощь оказали на месте.
Ранее сообщалось о двух погибших и двух доставленных в больницу пострадавших.
Из дома спасли пожилую женщину, которая находилась чуть ли не в эпицентре взрыва. Ее спустили на землю на подъемнике и передали медикам.
По предварительной информации, еще два человека остаются под завалами, добавили в МЧС. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, под завалами слышны голоса женщины и ребенка, спасатели пытаются к ним пробраться.
Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Взрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины
11:12
 
ПроисшествияБалашихаВзрыв в доме в БалашихеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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