https://ria.ru/20230920/balashikha-1897483087.html
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех - РИА Новости, 20.09.2023
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех
Взрыв бытового газа в подмосковном городе Балашихе унес жизни трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:21
2023-09-20T11:21
2023-09-20T11:44
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрыв бытового газа в подмосковном городе Балашихе унес жизни трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Из-под завала извлечено тело третьего погибшего", — сказал он.В МЧС подтвердили эти данные. Кроме того, четыре человека пострадали, одному потребовалась госпитализация, троим помощь оказали на месте.Ранее сообщалось о двух погибших и двух доставленных в больницу пострадавших.Из дома спасли пожилую женщину, которая находилась чуть ли не в эпицентре взрыва. Ее спустили на землю на подъемнике и передали медикам. По предварительной информации, еще два человека остаются под завалами, добавили в МЧС. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, под завалами слышны голоса женщины и ребенка, спасатели пытаются к ним пробраться.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрыв бытового газа в подмосковном городе Балашихе унес жизни трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Из-под завала извлечено тело третьего погибшего", — сказал он.
В МЧС
подтвердили эти данные. Кроме того, четыре человека пострадали, одному потребовалась госпитализация, троим помощь оказали на месте.
Ранее сообщалось о двух погибших и двух доставленных в больницу пострадавших.
Из дома спасли пожилую женщину, которая находилась чуть ли не в эпицентре взрыва. Ее спустили на землю на подъемнике и передали медикам.
По предварительной информации, еще два человека остаются под завалами, добавили в МЧС. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
, под завалами слышны голоса женщины и ребенка, спасатели пытаются к ним пробраться.
Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины