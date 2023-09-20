https://ria.ru/20230920/balashikha-1897483087.html

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех - РИА Новости, 20.09.2023

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех

Взрыв бытового газа в подмосковном городе Балашихе унес жизни трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:21

2023-09-20T11:21

2023-09-20T11:44

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрыв бытового газа в подмосковном городе Балашихе унес жизни трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Из-под завала извлечено тело третьего погибшего", — сказал он.В МЧС подтвердили эти данные. Кроме того, четыре человека пострадали, одному потребовалась госпитализация, троим помощь оказали на месте.Ранее сообщалось о двух погибших и двух доставленных в больницу пострадавших.Из дома спасли пожилую женщину, которая находилась чуть ли не в эпицентре взрыва. Ее спустили на землю на подъемнике и передали медикам. По предварительной информации, еще два человека остаются под завалами, добавили в МЧС. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, под завалами слышны голоса женщины и ребенка, спасатели пытаются к ним пробраться.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230920/balashikha-1897480300.html

балашиха

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)