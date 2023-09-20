Рейтинг@Mail.ru
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 20.09.2023 (обновлено: 11:19 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/balashikha-1897480300.html
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины - РИА Новости, 20.09.2023
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины
Пять минут тишины объявлены для поиска людей под завалами дома в подмосковной Балашихе, где взорвался газ, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:12
2023-09-20T11:19
балашиха
взрыв в доме в балашихе
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897475780_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb7db7bb415968cc88d5fcc67d607143.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пять минут тишины объявлены для поиска людей под завалами дома в подмосковной Балашихе, где взорвался газ, передает корреспондент РИА НовостиСейчас на месте взрыва спасатели объявили пять минут тишины, это нужно для поиска людей.Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в Telegram-канале, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели.Ранее подмосковный главк МЧС информировал, что два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, еще двое переданы врачам. Спасатели эвакуировали 170 жильцов.
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897474596.html
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897475780_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d6033476dc20ff91738b2a78e1797364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балашиха, взрыв в доме в балашихе, происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины

Спасатели объявили пять минут тишины для поиска людей под завалами в Балашихе

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Взрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Взрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пять минут тишины объявлены для поиска людей под завалами дома в подмосковной Балашихе, где взорвался газ, передает корреспондент РИА Новости
Сейчас на месте взрыва спасатели объявили пять минут тишины, это нужно для поиска людей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в Telegram-канале, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели.
Ранее подмосковный главк МЧС информировал, что два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, еще двое переданы врачам. Спасатели эвакуировали 170 жильцов.
Спасение женщины сотрудниками МЧС
В Балашихе после взрыва из-под завалов достали пожилую женщину
10:58
 
БалашихаВзрыв в доме в БалашихеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала