https://ria.ru/20230920/balashikha-1897480300.html
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины - РИА Новости, 20.09.2023
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины
Пять минут тишины объявлены для поиска людей под завалами дома в подмосковной Балашихе, где взорвался газ, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:12
2023-09-20T11:12
2023-09-20T11:19
балашиха
взрыв в доме в балашихе
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пять минут тишины объявлены для поиска людей под завалами дома в подмосковной Балашихе, где взорвался газ, передает корреспондент РИА НовостиСейчас на месте взрыва спасатели объявили пять минут тишины, это нужно для поиска людей.Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в Telegram-канале, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели.Ранее подмосковный главк МЧС информировал, что два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, еще двое переданы врачам. Спасатели эвакуировали 170 жильцов.
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897474596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха, взрыв в доме в балашихе, происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины
Спасатели объявили пять минут тишины для поиска людей под завалами в Балашихе