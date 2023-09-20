https://ria.ru/20230920/balashikha-1897480300.html

Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины

Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины - РИА Новости, 20.09.2023

Для поиска людей под завалами дома в Балашихе объявили пять минут тишины

Пять минут тишины объявлены для поиска людей под завалами дома в подмосковной Балашихе, где взорвался газ, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:12

2023-09-20T11:12

2023-09-20T11:19

балашиха

взрыв в доме в балашихе

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пять минут тишины объявлены для поиска людей под завалами дома в подмосковной Балашихе, где взорвался газ, передает корреспондент РИА НовостиСейчас на месте взрыва спасатели объявили пять минут тишины, это нужно для поиска людей.Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в Telegram-канале, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели.Ранее подмосковный главк МЧС информировал, что два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, еще двое переданы врачам. Спасатели эвакуировали 170 жильцов.

https://ria.ru/20230920/vzryv-1897474596.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

балашиха, взрыв в доме в балашихе, происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)