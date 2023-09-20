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Полиция Армении сообщила о задержании шестнадцати человек на акции протеста - РИА Новости, 20.09.2023
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09:34 20.09.2023 (обновлено: 09:49 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/armeniya-1897448788.html
Полиция Армении сообщила о задержании шестнадцати человек на акции протеста
Полиция Армении сообщила о задержании шестнадцати человек на акции протеста - РИА Новости, 20.09.2023
Полиция Армении сообщила о задержании шестнадцати человек на акции протеста
На акциях протеста во вторник у здания кабмина Армении и посольства РФ в Ереване были задержаны 16 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:34
2023-09-20T09:49
в мире
армения
россия
ситуация в нагорном карабахе
ереван
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. На акциях протеста во вторник у здания кабмина Армении и посольства РФ в Ереване были задержаны 16 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны."Одиннадцать человек были задержаны у здания правительства Армении, еще пятеро - у посольства РФ в Ереване", - сообщил собеседник агентства.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Корреспондент РИА Новости передавал, что оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма.
https://ria.ru/20230920/vkarabakhe-1897444159.html
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в мире, армения, россия, ситуация в нагорном карабахе, ереван
В мире, Армения, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ереван
Полиция Армении сообщила о задержании шестнадцати человек на акции протеста

Полиция Армении задержала 11 человек у здания правительства и 5 у посольства РФ

© Sputnik АрменияУчастники акции на площади Республики в Ереване
Участники акции на площади Республики в Ереване
© Sputnik Армения
Участники акции на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. На акциях протеста во вторник у здания кабмина Армении и посольства РФ в Ереване были задержаны 16 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны.
"Одиннадцать человек были задержаны у здания правительства Армении, еще пятеро - у посольства РФ в Ереване", - сообщил собеседник агентства.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Корреспондент РИА Новости передавал, что оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма.
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