https://ria.ru/20230920/armeniya-1897448788.html

Полиция Армении сообщила о задержании шестнадцати человек на акции протеста

Полиция Армении сообщила о задержании шестнадцати человек на акции протеста - РИА Новости, 20.09.2023

Полиция Армении сообщила о задержании шестнадцати человек на акции протеста

На акциях протеста во вторник у здания кабмина Армении и посольства РФ в Ереване были задержаны 16 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:34

2023-09-20T09:34

2023-09-20T09:49

в мире

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россия

ситуация в нагорном карабахе

ереван

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. На акциях протеста во вторник у здания кабмина Армении и посольства РФ в Ереване были задержаны 16 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны."Одиннадцать человек были задержаны у здания правительства Армении, еще пятеро - у посольства РФ в Ереване", - сообщил собеседник агентства.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Корреспондент РИА Новости передавал, что оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма.

https://ria.ru/20230920/vkarabakhe-1897444159.html

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ереван

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в мире, армения, россия, ситуация в нагорном карабахе, ереван