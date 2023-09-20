https://ria.ru/20230920/agrostartap-1897508190.html

Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап"

Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап" - РИА Новости, 20.09.2023

Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап"

Около 400 миллионов рублей получили начинающие фермеры Липецкой области почти за пять лет реализации федеральной грантовой программы "Агростартап", сообщил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:34

2023-09-20T12:34

2023-09-20T12:34

липецкая область

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Около 400 миллионов рублей получили начинающие фермеры Липецкой области почти за пять лет реализации федеральной грантовой программы "Агростартап", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что "Агростартап" является самым востребованным инструментом господдержки малых форм хозяйствования в селах Липецкой области. По словам Артамонова, чаще всего начинающие фермеры получают гранты на развитие мясного и молочного скотоводства. Вторым по популярности направлением является выращивание плодово-ягодных культур. С 2019 года грант на реализацию своих ягодных проектов получил 31 фермер, большинство из которых проживают в Елецком районе области. "Сегодня фермеры региона могут получить различные виды поддержки, и эти меры работают. Мы видим новые проекты, которые развиваются. Благодаря этому люди остаются жить и работать в селах и деревнях", – отметил Артамонов. Он пояснил, что программа грантов "Агростартап" действует с 2019 года и выдается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За пять лет получателями грантов стали 142 человека.

https://ria.ru/20230906/sredstva-1894589549.html

липецкая область

елецкий район

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Алёна Пава

липецкая область, елецкий район, игорь артамонов