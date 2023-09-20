Рейтинг@Mail.ru
Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап" - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
12:34 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/agrostartap-1897508190.html
Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап"
Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап" - РИА Новости, 20.09.2023
Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап"
Около 400 миллионов рублей получили начинающие фермеры Липецкой области почти за пять лет реализации федеральной грантовой программы "Агростартап", сообщил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:34
2023-09-20T12:34
липецкая область
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ЛИПЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Около 400 миллионов рублей получили начинающие фермеры Липецкой области почти за пять лет реализации федеральной грантовой программы "Агростартап", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что "Агростартап" является самым востребованным инструментом господдержки малых форм хозяйствования в селах Липецкой области. По словам Артамонова, чаще всего начинающие фермеры получают гранты на развитие мясного и молочного скотоводства. Вторым по популярности направлением является выращивание плодово-ягодных культур. С 2019 года грант на реализацию своих ягодных проектов получил 31 фермер, большинство из которых проживают в Елецком районе области. "Сегодня фермеры региона могут получить различные виды поддержки, и эти меры работают. Мы видим новые проекты, которые развиваются. Благодаря этому люди остаются жить и работать в селах и деревнях", – отметил Артамонов. Он пояснил, что программа грантов "Агростартап" действует с 2019 года и выдается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За пять лет получателями грантов стали 142 человека.
https://ria.ru/20230906/sredstva-1894589549.html
липецкая область
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, елецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов

Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Около 400 миллионов рублей получили начинающие фермеры Липецкой области почти за пять лет реализации федеральной грантовой программы "Агростартап", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что "Агростартап" является самым востребованным инструментом господдержки малых форм хозяйствования в селах Липецкой области.
По словам Артамонова, чаще всего начинающие фермеры получают гранты на развитие мясного и молочного скотоводства. Вторым по популярности направлением является выращивание плодово-ягодных культур. С 2019 года грант на реализацию своих ягодных проектов получил 31 фермер, большинство из которых проживают в Елецком районе области.
"Сегодня фермеры региона могут получить различные виды поддержки, и эти меры работают. Мы видим новые проекты, которые развиваются. Благодаря этому люди остаются жить и работать в селах и деревнях", – отметил Артамонов.
Он пояснил, что программа грантов "Агростартап" действует с 2019 года и выдается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За пять лет получателями грантов стали 142 человека.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета
6 сентября, 17:28
 
Липецкая областьЛипецкая областьЕлецкий районИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала