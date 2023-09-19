Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников и гостей форума современной журналистики - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 19.09.2023 (обновлено: 19:12 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/zhurnalisty-1897371133.html
Путин поприветствовал участников и гостей форума современной журналистики
Путин поприветствовал участников и гостей форума современной журналистики - РИА Новости, 19.09.2023
Путин поприветствовал участников и гостей форума современной журналистики
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума современной журналистики "Вся Россия-2023", подчеркнув востребованность ответственной РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:11
2023-09-19T19:12
владимир путин
донбасс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума современной журналистики "Вся Россия-2023", подчеркнув востребованность ответственной гражданской позиции журналистов, работающих по теме специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на Форуме современной журналистики "Вся Россия-2023"... Подчеркну, именно в вашей компетенции – объективное освещение событий, происходящих в России и за ее пределами. Вы информируете отечественную и зарубежную аудиторию о ходе специальной военной операции, о восстановлении мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. И здесь крайне востребована ответственная гражданская позиция журналистов, их приверженность лучшим профессиональным практикам", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что встречи в Сочи стали традицией для журналистского сообщества. На них широко представлены центральные и региональные СМИ, обсуждается актуальная повестка, проводятся содержательные дискуссии, а участники форума стремятся внести вклад в развитие медиа. "Уверен, что проведение форума будет и впредь содействовать росту качества работы СМИ, а предложенные участниками полезные, творческие идеи и подходы будут реализованы. Желаю успехов и всего самого доброго", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230303/diskreditatsiya-1855666635.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донбасс, общество
Владимир Путин, Донбасс, Общество
Путин поприветствовал участников и гостей форума современной журналистики

Путин назвал гражданскую позицию журналистов важной при освещении СВО

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума современной журналистики "Вся Россия-2023", подчеркнув востребованность ответственной гражданской позиции журналистов, работающих по теме специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на Форуме современной журналистики "Вся Россия-2023"... Подчеркну, именно в вашей компетенции – объективное освещение событий, происходящих в России и за ее пределами. Вы информируете отечественную и зарубежную аудиторию о ходе специальной военной операции, о восстановлении мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. И здесь крайне востребована ответственная гражданская позиция журналистов, их приверженность лучшим профессиональным практикам", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что встречи в Сочи стали традицией для журналистского сообщества. На них широко представлены центральные и региональные СМИ, обсуждается актуальная повестка, проводятся содержательные дискуссии, а участники форума стремятся внести вклад в развитие медиа.
"Уверен, что проведение форума будет и впредь содействовать росту качества работы СМИ, а предложенные участниками полезные, творческие идеи и подходы будут реализованы. Желаю успехов и всего самого доброго", - подчеркнул Путин.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО
3 марта, 16:03
 
Владимир ПутинДонбассОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала