https://ria.ru/20230919/zhurnalisty-1897371133.html

Путин поприветствовал участников и гостей форума современной журналистики

Путин поприветствовал участников и гостей форума современной журналистики - РИА Новости, 19.09.2023

Путин поприветствовал участников и гостей форума современной журналистики

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума современной журналистики "Вся Россия-2023", подчеркнув востребованность ответственной РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:11

2023-09-19T19:11

2023-09-19T19:12

владимир путин

донбасс

общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума современной журналистики "Вся Россия-2023", подчеркнув востребованность ответственной гражданской позиции журналистов, работающих по теме специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на Форуме современной журналистики "Вся Россия-2023"... Подчеркну, именно в вашей компетенции – объективное освещение событий, происходящих в России и за ее пределами. Вы информируете отечественную и зарубежную аудиторию о ходе специальной военной операции, о восстановлении мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. И здесь крайне востребована ответственная гражданская позиция журналистов, их приверженность лучшим профессиональным практикам", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что встречи в Сочи стали традицией для журналистского сообщества. На них широко представлены центральные и региональные СМИ, обсуждается актуальная повестка, проводятся содержательные дискуссии, а участники форума стремятся внести вклад в развитие медиа. "Уверен, что проведение форума будет и впредь содействовать росту качества работы СМИ, а предложенные участниками полезные, творческие идеи и подходы будут реализованы. Желаю успехов и всего самого доброго", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230303/diskreditatsiya-1855666635.html

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владимир путин, донбасс, общество