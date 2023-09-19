https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html

В Болгарии фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна

В Болгарии фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна - РИА Новости, 19.09.2023

В Болгарии фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна

Протестующие фермеры в Болгарии направятся на личном транспорте к зданию совета министров в Софии, если в ближайшее время правительство не выступит с... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:40

2023-09-19T13:40

2023-09-19T13:41

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Протестующие фермеры в Болгарии направятся на личном транспорте к зданию совета министров в Софии, если в ближайшее время правительство не выступит с конкретными предложениями в ответ на озвученные сельхозпроизводителями проблемы, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Согласно производителям зерна, они будут ждать ответа правительства до 15.00 (совпадает с мск). Председатель национальной ассоциации зернопроизводителей Илья Проданов заявил, что требованием номер один для протестующих остается продление запрета на импорт украинского зерна. "Мы хотим сохранить болгарское производство и не допустить этого импорта", - сказал Проданов в эфире телеканала БНТ. По словам лидеров протестующих, на подступах к Софии находятся порядка 600 автомобилей и сельскохозяйственных машин. Ранее сообщалось, что протесты в Софии во вторник пройдут без транспортной техники, поскольку в этот день в болгарской столице проходят манифестации шахтеров и энергетиков. За отмену введенного ранее запрета на ввоз отдельных зерновых культур с Украины проголосовал в четверг парламент Болгарии. В пятницу вечером Еврокомиссия не стала продлевать введенное ранее эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран, включая Польшу. В ответ на это Польша с полуночи ввела бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html

https://ria.ru/20230919/khorvatiya-1897209955.html

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в мире, украина, польша, болгария, еврокомиссия, евросоюз, зерновая сделка