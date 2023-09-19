https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна - РИА Новости, 19.09.2023
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна
Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:43
2023-09-19T09:43
2023-09-19T09:54
украина
польша
словакия
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
экономика
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию.В понедельник о подаче исков в ВТО против трех восточноевропейских стран сообщили в министерстве экономики Украины."Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером", - сказали в ВТО в ответ на письменный запрос.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230918/zhaloba-1897098708.html
украина
польша
словакия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_757:661:2607:2048_1920x0_80_0_0_1ec5527d0648653e4d3406fc686a0305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, словакия, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, экономика, венгрия
Украина, Польша, Словакия, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка, Экономика, Венгрия
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна
ВТО подтвердила, что Украина запросила консультации из-за запрета на ввоз зерна