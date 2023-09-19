https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html

ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна

ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна - РИА Новости, 19.09.2023

ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна

Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:43

2023-09-19T09:43

2023-09-19T09:54

украина

польша

словакия

всемирная торговая организация (вто)

зерновая сделка

экономика

венгрия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию.В понедельник о подаче исков в ВТО против трех восточноевропейских стран сообщили в министерстве экономики Украины."Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером", - сказали в ВТО в ответ на письменный запрос.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230918/zhaloba-1897098708.html

украина

польша

словакия

венгрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, польша, словакия, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, экономика, венгрия