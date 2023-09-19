Рейтинг@Mail.ru
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 19.09.2023 (обновлено: 09:54 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна - РИА Новости, 19.09.2023
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна
Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:43
2023-09-19T09:54
украина
польша
словакия
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
экономика
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию.В понедельник о подаче исков в ВТО против трех восточноевропейских стран сообщили в министерстве экономики Украины."Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером", - сказали в ВТО в ответ на письменный запрос.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230918/zhaloba-1897098708.html
украина
польша
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_757:661:2607:2048_1920x0_80_0_0_1ec5527d0648653e4d3406fc686a0305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, словакия, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, экономика, венгрия
Украина, Польша, Словакия, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка, Экономика, Венгрия
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна

ВТО подтвердила, что Украина запросила консультации из-за запрета на ввоз зерна

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию.
В понедельник о подаче исков в ВТО против трех восточноевропейских стран сообщили в министерстве экономики Украины.
"Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером", - сказали в ВТО в ответ на письменный запрос.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Еврокомиссар заявил, что был удивлен жалобой Украины в ВТО
18 сентября, 22:36
 
УкраинаПольшаСловакияВсемирная торговая организация (ВТО)Зерновая сделкаЭкономикаВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала