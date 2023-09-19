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Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023
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14:17 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897245640.html
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского
Эра безоговорочной поддержки Украины Западом подошла к концу, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:17
2023-09-19T14:17
в мире
украина
константиновка
киев
владимир зеленский
алексей пушков
оон
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Эра безоговорочной поддержки Украины Западом подошла к концу, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Газета "Нью-Йорк таймс" признала и доказала, что удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны. Это нечто новое. До сих пор западные, и прежде всего американские СМИ были всегда и безусловно на стороне Украины, что бы она ни сделала", — сказал он.По словам парламентария, период "красных дорожек" для Владимира Зеленского, судя по всему, заканчивается.Киеву теперь придется существовать в более сложной информационной и политической среде, резюмировал Пушков.New York Times 19 сентября опубликовала собственное расследование ракетного удара в Константиновке, в результате которого погибло 16 человек. Журналисты пришли к выводу, что удар по рынку нанесла украинская армия.Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.Как заявил 10 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес.
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html
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в мире, украина, константиновка, киев, владимир зеленский, алексей пушков, оон
В мире, Украина, Константиновка, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, ООН
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского

Пушков: расследование NYT о Константиновке вскрыло разлад между Киевом и Западом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Эра безоговорочной поддержки Украины Западом подошла к концу, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Газета "Нью-Йорк таймс" признала и доказала, что удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны. Это нечто новое. До сих пор западные, и прежде всего американские СМИ были всегда и безусловно на стороне Украины, что бы она ни сделала", — сказал он.
По словам парламентария, период "красных дорожек" для Владимира Зеленского, судя по всему, заканчивается.
Киеву теперь придется существовать в более сложной информационной и политической среде, резюмировал Пушков.
Последствия удара по рынку в Константиновке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Вчера, 12:37
New York Times 19 сентября опубликовала собственное расследование ракетного удара в Константиновке, в результате которого погибло 16 человек. Журналисты пришли к выводу, что удар по рынку нанесла украинская армия.
Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.
Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.
Как заявил 10 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес.
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В миреУкраинаКонстантиновкаКиевВладимир ЗеленскийАлексей ПушковООН
 
 
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