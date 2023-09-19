https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897245640.html

Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского

Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023

Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского

Эра безоговорочной поддержки Украины Западом подошла к концу, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:17

2023-09-19T14:17

2023-09-19T14:17

в мире

украина

константиновка

киев

владимир зеленский

алексей пушков

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Эра безоговорочной поддержки Украины Западом подошла к концу, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Газета "Нью-Йорк таймс" признала и доказала, что удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны. Это нечто новое. До сих пор западные, и прежде всего американские СМИ были всегда и безусловно на стороне Украины, что бы она ни сделала", — сказал он.По словам парламентария, период "красных дорожек" для Владимира Зеленского, судя по всему, заканчивается.Киеву теперь придется существовать в более сложной информационной и политической среде, резюмировал Пушков.New York Times 19 сентября опубликовала собственное расследование ракетного удара в Константиновке, в результате которого погибло 16 человек. Журналисты пришли к выводу, что удар по рынку нанесла украинская армия.Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.Как заявил 10 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес.

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html

https://ria.ru/20230919/vsu-1897164753.html

украина

константиновка

киев

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в мире, украина, константиновка, киев, владимир зеленский, алексей пушков, оон