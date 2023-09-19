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СМИ: Зеленский и Лула встретятся в Нью-Йорке по просьбе украинской стороны - РИА Новости, 19.09.2023
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09:23 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897126861.html
СМИ: Зеленский и Лула встретятся в Нью-Йорке по просьбе украинской стороны
СМИ: Зеленский и Лула встретятся в Нью-Йорке по просьбе украинской стороны - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: Зеленский и Лула встретятся в Нью-Йорке по просьбе украинской стороны
Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Владимира Зеленского в Нью-Йорке 20 сентября состоится по просьбе Украины, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:23
2023-09-19T09:23
в мире
бразилия
украина
нью-йорк (город)
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
сша
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Владимира Зеленского в Нью-Йорке 20 сентября состоится по просьбе Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Встреча на этой неделе вновь состоится по просьбе Украины", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух представителей бразильского правительства. По данным источников, встреча состоится 20 сентября в 16.00 по местному времени (23.00 мск). Как отмечается, она пройдет в отеле, где остановился президент Бразилии. Как отмечает агентство, советник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим заявил, что Лула да Силва подходит к встрече в конструктивном духе. "Мы послушаем, что скажет Зеленский. Мы не можем предугадать, что скажет Лула", - заявил Аморим журналистам. Ранее CNN Brasil со ссылкой на правительство Бразилии сообщал, что Лула да Силва и Зеленский встретятся в Нью-Йорке 20 сентября. Новостной портал G1 ранее со ссылкой на сенатора Жака Вагнера сообщал, что Лула да Силва предложил Зеленскому провести двустороннюю встречу в рамках Генассамблеи ООН. Президент Бразилии обозначил для встречи 18 или 19 сентября. Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска мира на Украине, поскольку это является коллективным долгом всех стран, заявлял Лула да Силва.
https://ria.ru/20230911/braziliya-1895598578.html
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бразилия
украина
нью-йорк (город)
сша
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в мире, бразилия, украина, нью-йорк (город), владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, сша
В мире, Бразилия, Украина, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, США
СМИ: Зеленский и Лула встретятся в Нью-Йорке по просьбе украинской стороны

Bloomberg: Зеленский и Лула по просьбе Киева встретятся 20 сентября в Нью-Йорке

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Владимира Зеленского в Нью-Йорке 20 сентября состоится по просьбе Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Встреча на этой неделе вновь состоится по просьбе Украины", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух представителей бразильского правительства. По данным источников, встреча состоится 20 сентября в 16.00 по местному времени (23.00 мск). Как отмечается, она пройдет в отеле, где остановился президент Бразилии.
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Как отмечает агентство, советник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим заявил, что Лула да Силва подходит к встрече в конструктивном духе. "Мы послушаем, что скажет Зеленский. Мы не можем предугадать, что скажет Лула", - заявил Аморим журналистам.
Ранее CNN Brasil со ссылкой на правительство Бразилии сообщал, что Лула да Силва и Зеленский встретятся в Нью-Йорке 20 сентября. Новостной портал G1 ранее со ссылкой на сенатора Жака Вагнера сообщал, что Лула да Силва предложил Зеленскому провести двустороннюю встречу в рамках Генассамблеи ООН. Президент Бразилии обозначил для встречи 18 или 19 сентября.
Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска мира на Украине, поскольку это является коллективным долгом всех стран, заявлял Лула да Силва.
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В миреБразилияУкраинаНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да СилваСША
 
 
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