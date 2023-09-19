https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897126861.html

СМИ: Зеленский и Лула встретятся в Нью-Йорке по просьбе украинской стороны

СМИ: Зеленский и Лула встретятся в Нью-Йорке по просьбе украинской стороны - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: Зеленский и Лула встретятся в Нью-Йорке по просьбе украинской стороны

Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Владимира Зеленского в Нью-Йорке 20 сентября состоится по просьбе Украины, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:23

2023-09-19T09:23

2023-09-19T09:23

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бразилия

украина

нью-йорк (город)

владимир зеленский

луис инасиу лула да силва

сша

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Владимира Зеленского в Нью-Йорке 20 сентября состоится по просьбе Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Встреча на этой неделе вновь состоится по просьбе Украины", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух представителей бразильского правительства. По данным источников, встреча состоится 20 сентября в 16.00 по местному времени (23.00 мск). Как отмечается, она пройдет в отеле, где остановился президент Бразилии. Как отмечает агентство, советник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим заявил, что Лула да Силва подходит к встрече в конструктивном духе. "Мы послушаем, что скажет Зеленский. Мы не можем предугадать, что скажет Лула", - заявил Аморим журналистам. Ранее CNN Brasil со ссылкой на правительство Бразилии сообщал, что Лула да Силва и Зеленский встретятся в Нью-Йорке 20 сентября. Новостной портал G1 ранее со ссылкой на сенатора Жака Вагнера сообщал, что Лула да Силва предложил Зеленскому провести двустороннюю встречу в рамках Генассамблеи ООН. Президент Бразилии обозначил для встречи 18 или 19 сентября. Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска мира на Украине, поскольку это является коллективным долгом всех стран, заявлял Лула да Силва.

https://ria.ru/20230911/braziliya-1895598578.html

https://ria.ru/20230823/briks-1891776783.html

бразилия

украина

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бразилия, украина, нью-йорк (город), владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, сша