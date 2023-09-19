Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 19.09.2023 (обновлено: 19:58 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/zasedanie-1897348470.html
Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии
Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 19.09.2023
Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:39
2023-09-19T19:58
россия
ижевск
тула
дмитрий песков
владимир путин
михаил калашников
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
ИЖЕВСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что сегодня в России отмечают День оружейника. По словам чиновника, на заседании Комиссии Путин поздравит всех причастных к этому празднику, а затем в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов ОПК.В 2010 году конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников обратился к президенту с предложением учредить День оружейника. Наиболее широко его отмечают в Туле и Ижевске, которые считаются столицами военно-промышленного комплекса страны.
https://ria.ru/20230919/oruzheynik-1896942751.html
россия
ижевск
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ижевск, тула, дмитрий песков, владимир путин, михаил калашников, безопасность
Россия, Ижевск, Тула, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Калашников, Безопасность
Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии

Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что сегодня в России отмечают День оружейника. По словам чиновника, на заседании Комиссии Путин поздравит всех причастных к этому празднику, а затем в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов ОПК.
В 2010 году конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников обратился к президенту с предложением учредить День оружейника. Наиболее широко его отмечают в Туле и Ижевске, которые считаются столицами военно-промышленного комплекса страны.
Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
День оружейника в РФ
Вчера, 01:42
 
РоссияИжевскТулаДмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил КалашниковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала