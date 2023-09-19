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Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии
Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 19.09.2023
Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:39
2023-09-19T18:39
2023-09-19T19:58
россия
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безопасность
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ИЖЕВСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что сегодня в России отмечают День оружейника. По словам чиновника, на заседании Комиссии Путин поздравит всех причастных к этому празднику, а затем в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов ОПК.В 2010 году конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников обратился к президенту с предложением учредить День оружейника. Наиболее широко его отмечают в Туле и Ижевске, которые считаются столицами военно-промышленного комплекса страны.
https://ria.ru/20230919/oruzheynik-1896942751.html
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россия, ижевск, тула, дмитрий песков, владимир путин, михаил калашников, безопасность
Россия, Ижевск, Тула, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Калашников, Безопасность
Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии
Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии