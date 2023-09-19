https://ria.ru/20230919/zasedanie-1897297469.html
Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии
Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 19.09.2023
Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:41
2023-09-19T16:41
2023-09-19T16:41
россия
владимир путин
воздушно-космические силы россии
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня День оружейника. Президент (России Владимир - ред.) Путин, я думаю, что через пару часов проведет заседание Военно-промышленной комиссии", - сказал он журналистам. Он добавил, что глава государства поздравит всех оружейников и всех, кто имеет отношение к оборонно-промышленному комплексу РФ. Часть мероприятия, по словам Пескова, пройдет в закрытом режиме. "Будет открытое выступление президента... И затем состоится уже в закрытом режиме (в формате ВКС) субстантивное обсуждение вопросов военно-промышленного комплекса", - сказал пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897122848.html
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россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии
Песков: Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня День оружейника. Президент (России Владимир - ред.) Путин, я думаю, что через пару часов проведет заседание Военно-промышленной комиссии", - сказал он журналистам.
Он добавил, что глава государства поздравит всех оружейников и всех, кто имеет отношение к оборонно-промышленному комплексу РФ.
Часть мероприятия, по словам Пескова, пройдет в закрытом режиме.
"Будет открытое выступление президента... И затем состоится уже в закрытом режиме (в формате ВКС
) субстантивное обсуждение вопросов военно-промышленного комплекса", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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