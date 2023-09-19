https://ria.ru/20230919/zakonoproekty-1897236034.html

В Госдуму внесли 105 законопроектов за лето, рассказал Володин

В Госдуму внесли 105 законопроектов за лето, рассказал Володин - РИА Новости, 19.09.2023

В Госдуму внесли 105 законопроектов за лето, рассказал Володин

За лето в Госдуму было внесено 105 законопроектов, сейчас в законодательном портфеле ГД находится 1013 законопроектов, приоритетом в работе Думы остается... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:51

2023-09-19T13:51

2023-09-19T13:52

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За лето в Госдуму было внесено 105 законопроектов, сейчас в законодательном портфеле ГД находится 1013 законопроектов, приоритетом в работе Думы остается поддержка участников спецоперации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии в ГД. "На сегодняшний день в законодательном портфеле Государственной Думы находится 1013 законопроектов. Вы помните, что мы, завершая весеннюю сессию, говорили о том, что у нас осталось менее тысячи законопроектов. Но как видите, жизнь не стоит на месте, за прошедшие летние месяцы было внесено 105 законодательных инициатив", - сказал Володин. По его словам, приоритетом в работе Думы остаются поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. "Поэтому нам необходимо со своей стороны сделать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались, знали, что их семьи окружены заботой, вниманием, и мы считаем для себя это главным приоритетом в работе Государственной Думы", - подчеркнул Володин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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госдума рф, вячеслав володин, политика