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В Госдуму внесли 105 законопроектов за лето, рассказал Володин - РИА Новости, 19.09.2023
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13:51 19.09.2023 (обновлено: 13:52 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/zakonoproekty-1897236034.html
В Госдуму внесли 105 законопроектов за лето, рассказал Володин
В Госдуму внесли 105 законопроектов за лето, рассказал Володин - РИА Новости, 19.09.2023
В Госдуму внесли 105 законопроектов за лето, рассказал Володин
За лето в Госдуму было внесено 105 законопроектов, сейчас в законодательном портфеле ГД находится 1013 законопроектов, приоритетом в работе Думы остается... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:51
2023-09-19T13:52
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За лето в Госдуму было внесено 105 законопроектов, сейчас в законодательном портфеле ГД находится 1013 законопроектов, приоритетом в работе Думы остается поддержка участников спецоперации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии в ГД. "На сегодняшний день в законодательном портфеле Государственной Думы находится 1013 законопроектов. Вы помните, что мы, завершая весеннюю сессию, говорили о том, что у нас осталось менее тысячи законопроектов. Но как видите, жизнь не стоит на месте, за прошедшие летние месяцы было внесено 105 законодательных инициатив", - сказал Володин. По его словам, приоритетом в работе Думы остаются поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. "Поэтому нам необходимо со своей стороны сделать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались, знали, что их семьи окружены заботой, вниманием, и мы считаем для себя это главным приоритетом в работе Государственной Думы", - подчеркнул Володин.
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госдума рф, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Политика
В Госдуму внесли 105 законопроектов за лето, рассказал Володин

Володин: в Госдуму внесли 105 законодательных инициатив за лето

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За лето в Госдуму было внесено 105 законопроектов, сейчас в законодательном портфеле ГД находится 1013 законопроектов, приоритетом в работе Думы остается поддержка участников спецоперации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии в ГД.
«
"На сегодняшний день в законодательном портфеле Государственной Думы находится 1013 законопроектов. Вы помните, что мы, завершая весеннюю сессию, говорили о том, что у нас осталось менее тысячи законопроектов. Но как видите, жизнь не стоит на месте, за прошедшие летние месяцы было внесено 105 законодательных инициатив", - сказал Володин.
По его словам, приоритетом в работе Думы остаются поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.
"Поэтому нам необходимо со своей стороны сделать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались, знали, что их семьи окружены заботой, вниманием, и мы считаем для себя это главным приоритетом в работе Государственной Думы", - подчеркнул Володин.
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