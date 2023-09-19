https://ria.ru/20230919/zakharova-1897264193.html

Захарова назвала цель визита Зеленского в США

Захарова назвала цель визита Зеленского в США - РИА Новости, 19.09.2023

Захарова назвала цель визита Зеленского в США

Очередное заграничное турне Зеленского нацелено на выкачивание денег и оружия у западных партнеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:12

2023-09-19T15:12

2023-09-19T15:12

украина

в мире

россия

киев

мария захарова

бен уоллес

марчин пшидач

нато

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Очередное заграничное турне Зеленского нацелено на выкачивание денег и оружия у западных партнеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга."Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги <…> и оружие у своих американских хозяев", — сказала она.Таким образом, с помощью своих марионеток на Украине Запад идет на дальнейшую эскалацию под прикрытием "мирных инициатив", резюмировала Захарова.Тем не менее, спосноры Киева все чаще выражают недовольство постоянными требованиями Зеленского. Так, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе это сделал Бен Уоллес, занимавший тогда пост министра обороны Великобритании. Через две недели глава президентского бюро международной политики Польши Марчин Пшидач заявил, что Украине следовало бы высоко ценить помощь Варшавы. В Киеве попытались отчитать за эту неделикатность польского посла, что возмутило премьер-министра Матеуша Моравецкого, указавшего украинским властям на недопустимость подобных "ошибок".

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896266363.html

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украина, в мире, россия, киев, мария захарова, бен уоллес, марчин пшидач, нато