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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 19.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский "24-й канал". РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T04:09
2023-09-19T04:09
2023-09-19T04:09
специальная военная операция на украине
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хмельницкая область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский "24-й канал". "В Хмельницкой области слышали взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"24 Канал": в Хмельницкой области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога