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Патрушев и Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах

Патрушев и Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах - РИА Новости, 19.09.2023

Патрушев и Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах, перспективы сотрудничества для... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:19

2023-09-19T14:19

2023-09-19T14:19

россия

китай

ван и (политик)

николай патрушев

политика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах, перспективы сотрудничества для национальной и международной безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Подробно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Китая в двустороннем и многосторонних форматах, включая ШОС, БРИКС и РИК (Россия – Индия – Китай), перспективы сотрудничества в целях обеспечения национальной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

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россия, китай, ван и (политик), николай патрушев, политика