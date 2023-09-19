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Патрушев и Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах
Патрушев и Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев и Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах, перспективы сотрудничества для... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:19
2023-09-19T14:19
2023-09-19T14:19
россия
китай
ван и (политик)
николай патрушев
политика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах, перспективы сотрудничества для национальной и международной безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Подробно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Китая в двустороннем и многосторонних форматах, включая ШОС, БРИКС и РИК (Россия – Индия – Китай), перспективы сотрудничества в целях обеспечения национальной и международной безопасности", - говорится в сообщении.
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россия, китай, ван и (политик), николай патрушев, политика
Россия, Китай, Ван И (политик), Николай Патрушев, Политика
Патрушев и Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах
Патрушев и глава МИД КНР Ван И обсудили взаимодействие в многосторонних форматах