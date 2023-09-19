https://ria.ru/20230919/vvp-1897184353.html

ОЭСР вновь улучшила прогноз по ВВП России

ОЭСР вновь улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 19.09.2023

ОЭСР вновь улучшила прогноз по ВВП России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России на 2023 и 2024 годы: теперь ожидает роста экономики страны,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:19

2023-09-19T12:19

2023-09-19T12:53

экономика

россия

оэср

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России на 2023 и 2024 годы: теперь ожидает роста экономики страны, следует из сентябрьского доклада организации.Так, в новом прогнозе организация ждет роста экономики РФ в 2023 году на 0,8% вместо ранее ожидавшегося снижения на 1,5%, а в 2024 году - роста на 0,9% вместо снижения на 0,4%.Что касается потребительских цен, то организация ждет, что инфляция в РФ по итогам 2023 года составит 5,2% вместо ожидавшихся ранее 5,4%. На 2024 год прогноз по инфляции был сохранен, ожидается 5,2%.

https://ria.ru/20230909/vozmuschenie-1895127728.html

россия

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экономика, россия, оэср