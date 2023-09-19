Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 19.09.2023 (обновлено: 11:27 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vsu-1897142680.html
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские войска уничтожили в Запорожской области колонну бронетехники ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:53
2023-09-19T11:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
евгений балицкий
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853080377_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_a63ed5abe7c10cf60c9b6037fc528e08.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Запорожской области колонну бронетехники ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."Только что переговорил с командованием наших подразделений на Ореховском направлении. Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", — говорится в публикации.Ситуация на Запорожском направлении — самая напряженная сейчас на линии боевого соприкосновения. У небольшого села Работино Украина в рамках попытки контрнаступления ввела в бой стратегические резервы, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной техникой.По оценкам специалистов, ВСУ ожесточенно пытаются занять Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1896975123.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853080377_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_6562bc6b2000cbe94a8bc04a3e9066ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ

Балицкий сообщил об уничтожении в районе Работино колонны бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвстралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в ходе спецоперации
Австралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Австралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в ходе спецоперации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Запорожской области колонну бронетехники ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"Только что переговорил с командованием наших подразделений на Ореховском направлении. Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", — говорится в публикации.
Ситуация на Запорожском направлении — самая напряженная сейчас на линии боевого соприкосновения. У небольшого села Работино Украина в рамках попытки контрнаступления ввела в бой стратегические резервы, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной техникой.
По оценкам специалистов, ВСУ ожесточенно пытаются занять Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
СМИ: в ВСУ назвали первую фазу "контрнаступа" катастрофической
18 сентября, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала