https://ria.ru/20230919/vsu-1897142680.html
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские войска уничтожили в Запорожской области колонну бронетехники ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:53
2023-09-19T10:53
2023-09-19T11:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
евгений балицкий
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Запорожской области колонну бронетехники ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."Только что переговорил с командованием наших подразделений на Ореховском направлении. Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", — говорится в публикации.Ситуация на Запорожском направлении — самая напряженная сейчас на линии боевого соприкосновения. У небольшого села Работино Украина в рамках попытки контрнаступления ввела в бой стратегические резервы, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной техникой.По оценкам специалистов, ВСУ ожесточенно пытаются занять Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1896975123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Балицкий сообщил об уничтожении в районе Работино колонны бронетехники ВСУ