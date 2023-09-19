https://ria.ru/20230919/vsu-1897142680.html

Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ

Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023

Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ

Российские войска уничтожили в Запорожской области колонну бронетехники ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:53

2023-09-19T10:53

2023-09-19T11:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

евгений балицкий

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853080377_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_a63ed5abe7c10cf60c9b6037fc528e08.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Запорожской области колонну бронетехники ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."Только что переговорил с командованием наших подразделений на Ореховском направлении. Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", — говорится в публикации.Ситуация на Запорожском направлении — самая напряженная сейчас на линии боевого соприкосновения. У небольшого села Работино Украина в рамках попытки контрнаступления ввела в бой стратегические резервы, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной техникой.По оценкам специалистов, ВСУ ожесточенно пытаются занять Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1896975123.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр