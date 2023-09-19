Рейтинг@Mail.ru
В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 19.09.2023 (обновлено: 11:38 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vstrecha-1897117549.html
В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США
В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США - РИА Новости, 19.09.2023
В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США
Пользователи соцсети X возмутились встречей Зеленского с ранеными украинскими солдатами в одном из американских госпиталей. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T06:42
2023-09-19T11:38
в мире
сша
германия
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897117264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cda08c7cdeb15dc792ab228180a1676.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X возмутились встречей Зеленского с ранеными украинскими солдатами в одном из американских госпиталей."Все для тебя — пиар-возможность", — отметил Anna."Война настолько опасна, что ты можешь оставить своих солдат, чтобы клянчить у США еще больше денег, после того как миллиарды уже отправили?" — возмутился KC."Ты проиграешь, а твои люди будут страдать. Проваливай", — прокомментировал The Canadian Mom."Какого черта... Почему его солдаты лечатся здесь? Почему они, скажем, не в Германии, которая сильно ближе?" — спросил TXIndep1836."Убирайся к черту из моей страны, нам здесь не нужны ваши нацистские солдаты, никаких больше денег для тебя", — разозлился Saving America. Зеленский в соцсетях сообщил, что накануне прибыл в Вашингтон. В одной из его публикаций в X указано, что первым делом он отправился в больницу Статен-Айленд Юниверсити в Нью-Йорке, где находятся раненые солдаты ВСУ. Украинский лидер также отметил, что провел награждение медицинского персонала.
https://ria.ru/20230919/urok-1897114244.html
сша
германия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897117264_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1550551965a34dc83feb75fe62bbe604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
В мире, США, Германия, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины

В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США

© AP Photo / Bryan WoolstonЗеленский в госпитале Статен-Айленд
Зеленский в госпитале Статен-Айленд - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X возмутились встречей Зеленского с ранеными украинскими солдатами в одном из американских госпиталей.
«
"Все для тебя — пиар-возможность", — отметил Anna.
"Война настолько опасна, что ты можешь оставить своих солдат, чтобы клянчить у США еще больше денег, после того как миллиарды уже отправили?" — возмутился KC.
"Ты проиграешь, а твои люди будут страдать. Проваливай", — прокомментировал The Canadian Mom.
"Какого черта... Почему его солдаты лечатся здесь? Почему они, скажем, не в Германии, которая сильно ближе?" — спросил TXIndep1836.
"Убирайся к черту из моей страны, нам здесь не нужны ваши нацистские солдаты, никаких больше денег для тебя", — разозлился Saving America.
Зеленский в соцсетях сообщил, что накануне прибыл в Вашингтон. В одной из его публикаций в X указано, что первым делом он отправился в больницу Статен-Айленд Юниверсити в Нью-Йорке, где находятся раненые солдаты ВСУ. Украинский лидер также отметил, что провел награждение медицинского персонала.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Все усвоил. В США заявили, что Запад преподал Зеленскому важный урок
Вчера, 04:52
 
В миреСШАГерманияВашингтон (штат)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала