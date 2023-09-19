https://ria.ru/20230919/vstrecha-1897117549.html

В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США

В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США - РИА Новости, 19.09.2023

В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США

Пользователи соцсети X возмутились встречей Зеленского с ранеными украинскими солдатами в одном из американских госпиталей. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T06:42

2023-09-19T06:42

2023-09-19T11:38

в мире

сша

германия

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897117264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cda08c7cdeb15dc792ab228180a1676.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X возмутились встречей Зеленского с ранеными украинскими солдатами в одном из американских госпиталей."Все для тебя — пиар-возможность", — отметил Anna."Война настолько опасна, что ты можешь оставить своих солдат, чтобы клянчить у США еще больше денег, после того как миллиарды уже отправили?" — возмутился KC."Ты проиграешь, а твои люди будут страдать. Проваливай", — прокомментировал The Canadian Mom."Какого черта... Почему его солдаты лечатся здесь? Почему они, скажем, не в Германии, которая сильно ближе?" — спросил TXIndep1836."Убирайся к черту из моей страны, нам здесь не нужны ваши нацистские солдаты, никаких больше денег для тебя", — разозлился Saving America. Зеленский в соцсетях сообщил, что накануне прибыл в Вашингтон. В одной из его публикаций в X указано, что первым делом он отправился в больницу Статен-Айленд Юниверсити в Нью-Йорке, где находятся раненые солдаты ВСУ. Украинский лидер также отметил, что провел награждение медицинского персонала.

https://ria.ru/20230919/urok-1897114244.html

сша

германия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, вашингтон (штат), вооруженные силы украины