https://ria.ru/20230919/voyka-1897197874.html

Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов

Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов - РИА Новости, 19.09.2023

Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов

Российские войска в районе села Работино перешли в активную оборону, контратакуют противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:37

2023-09-19T12:37

2023-09-19T12:40

специальная военная операция на украине

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здоровье - общество

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска в районе села Работино перешли в активную оборону, контратакуют противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята удерживают все позиции и активно контратакуют. То есть не просто находятся в обороне, а в активной обороне, и делают это достаточно успешно. По сути, сейчас происходят взаимные атаки", - сказал Рогов. По его словам, за вторник на ореховском участке фронта между селами Работино и Вербовое противник потерял не менее 10 единиц тяжелой техники, включая БМП и БТР. Рогов подчеркнул, что украинские войска стремятся избежать попадания в огневой мешок в районе Работино. ВС РФ на запорожском направлении нанесли удар по украинским войскам в районе населенного пункта Вербовое, уничтожено до 55 военных и девять единиц техники, сообщало в своей сводке накануне Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230918/svo-1896934590.html

https://ria.ru/20230917/vsu-1896832727.html

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в мире, здоровье - общество, россия, владимир рогов