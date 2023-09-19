https://ria.ru/20230919/voyka-1897197874.html
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов - РИА Новости, 19.09.2023
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов
Российские войска в районе села Работино перешли в активную оборону, контратакуют противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:37
2023-09-19T12:37
2023-09-19T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893373130_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_301c8e109b42dfae2d17cf8adcaa08e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска в районе села Работино перешли в активную оборону, контратакуют противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята удерживают все позиции и активно контратакуют. То есть не просто находятся в обороне, а в активной обороне, и делают это достаточно успешно. По сути, сейчас происходят взаимные атаки", - сказал Рогов. По его словам, за вторник на ореховском участке фронта между селами Работино и Вербовое противник потерял не менее 10 единиц тяжелой техники, включая БМП и БТР. Рогов подчеркнул, что украинские войска стремятся избежать попадания в огневой мешок в районе Работино. ВС РФ на запорожском направлении нанесли удар по украинским войскам в районе населенного пункта Вербовое, уничтожено до 55 военных и девять единиц техники, сообщало в своей сводке накануне Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230918/svo-1896934590.html
https://ria.ru/20230917/vsu-1896832727.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893373130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c95ae5e9a27883b0e534bba38297daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Рогов
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов
Рогов: войска РФ в районе Работино перешли в активную оборону и контратакуют