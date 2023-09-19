Рейтинг@Mail.ru
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 19.09.2023 (обновлено: 12:40 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/voyka-1897197874.html
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов - РИА Новости, 19.09.2023
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов
Российские войска в районе села Работино перешли в активную оборону, контратакуют противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:37
2023-09-19T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893373130_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_301c8e109b42dfae2d17cf8adcaa08e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска в районе села Работино перешли в активную оборону, контратакуют противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята удерживают все позиции и активно контратакуют. То есть не просто находятся в обороне, а в активной обороне, и делают это достаточно успешно. По сути, сейчас происходят взаимные атаки", - сказал Рогов. По его словам, за вторник на ореховском участке фронта между селами Работино и Вербовое противник потерял не менее 10 единиц тяжелой техники, включая БМП и БТР. Рогов подчеркнул, что украинские войска стремятся избежать попадания в огневой мешок в районе Работино. ВС РФ на запорожском направлении нанесли удар по украинским войскам в районе населенного пункта Вербовое, уничтожено до 55 военных и девять единиц техники, сообщало в своей сводке накануне Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230918/svo-1896934590.html
https://ria.ru/20230917/vsu-1896832727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893373130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c95ae5e9a27883b0e534bba38297daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Рогов
Российские войска в районе Работино ведут активную оборону, заявил Рогов

Рогов: войска РФ в районе Работино перешли в активную оборону и контратакуют

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Перейти в медиабанк
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска в районе села Работино перешли в активную оборону, контратакуют противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши ребята удерживают все позиции и активно контратакуют. То есть не просто находятся в обороне, а в активной обороне, и делают это достаточно успешно. По сути, сейчас происходят взаимные атаки", - сказал Рогов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
ВСУ потеряли два танка при попытке атаковать у Работино
18 сентября, 11:49
По его словам, за вторник на ореховском участке фронта между селами Работино и Вербовое противник потерял не менее 10 единиц тяжелой техники, включая БМП и БТР. Рогов подчеркнул, что украинские войска стремятся избежать попадания в огневой мешок в районе Работино.
ВС РФ на запорожском направлении нанесли удар по украинским войскам в районе населенного пункта Вербовое, уничтожено до 55 военных и девять единиц техники, сообщало в своей сводке накануне Минобороны РФ.
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино
17 сентября, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала