Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении с начала спецоперации - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 19.09.2023 (обновлено: 20:26 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vooruzheniya-1897386381.html
Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении с начала спецоперации
Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении с начала спецоперации - РИА Новости, 19.09.2023
Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении с начала спецоперации
Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:59
2023-09-19T20:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cace28e87366422282dcf3a21f88cf3d.jpg
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании военно-промышленной комиссии он предложил рассмотреть ход работы над проектом госпрограммы вооружений до 2034 года."Мы, безусловно, должны смотреть вперед, заглядывать за горизонт. Уже не раз отмечал, что это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значения для укрепления обороноспособности и безопасности России", - сказал Путин, отметив, что реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический и боевой потенциал всех силовых структур.Но сейчас, как отметил президент, появились новые факторы."Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, в военной и специальной техники существенно увеличиваются. Здесь понятно о чем идет речь, о каких факторах - это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил, появлением новых частей и соединений", - заявил Путин.В связи с этим глава государства дал поручение уточнить данные проекта госпрограммы. "Необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы и объема ее ресурсного обеспечения", - сказал он.
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_02284232341d533d322f182bddb3e067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении с начала спецоперации

Путин: потребности в вооружении увеличились из-за СВО и роста численности ВС РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании военно-промышленной комиссии он предложил рассмотреть ход работы над проектом госпрограммы вооружений до 2034 года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась
25 августа, 08:18
"Мы, безусловно, должны смотреть вперед, заглядывать за горизонт. Уже не раз отмечал, что это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значения для укрепления обороноспособности и безопасности России", - сказал Путин, отметив, что реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический и боевой потенциал всех силовых структур.
Но сейчас, как отметил президент, появились новые факторы.
"Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, в военной и специальной техники существенно увеличиваются. Здесь понятно о чем идет речь, о каких факторах - это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил, появлением новых частей и соединений", - заявил Путин.
В связи с этим глава государства дал поручение уточнить данные проекта госпрограммы. "Необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы и объема ее ресурсного обеспечения", - сказал он.
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В войне с Россией Европа проиграла самой себе
10 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала