https://ria.ru/20230919/vologodchina-1897169273.html
На Вологодчине стартовал десятый сезон проекта "Народный бюджет"
На Вологодчине стартовал десятый сезон проекта "Народный бюджет" - РИА Новости, 19.09.2023
На Вологодчине стартовал десятый сезон проекта "Народный бюджет"
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о начале приема заявок на участие в региональном проекте "Народный бюджет" в 2024 году. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:59
2023-09-19T11:59
2023-09-19T11:59
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о начале приема заявок на участие в региональном проекте "Народный бюджет" в 2024 году. "Прошу глав местного самоуправления, глав округов, общественников, старост, просто неравнодушных вологжан сформировать конкурсные заявки и направить в департамент внутренней политики правительства области. Заявки принимаются со 2 октября по 3 ноября", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве области. Глава региона напомнил, что проект, который реализуется с 2015 года, направлен на вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие инфраструктуры муниципалитетов. Инициативные группы граждан могут получить из областного бюджета до 70% от стоимости своего проекта, доля взноса физических лиц должна составить не менее 5%, остальное должны внести муниципалитеты и местный бизнес. По словам Кувшинникова, за девять лет количество конкурсных заявок выросло в 30 раз. "Проект "Народный бюджет", который мы реализуем с 2015 года, дал просто потрясающие результаты. Мы видим всевозрастающую активность граждан, старост, общественников, глав местного самоуправления в реализации проектов, направленных на благоустройство малых городов, малых поселений. Мы видим, что растет количество зон отдыха, благоустроенных территорий, спортивных, детских площадок, ремонтируются малые архитектурные формы, монументы погибшим героям и многое другое", - сказал губернатор. В этом году на финансирование народных проектов из областного бюджета было выделено 500 миллионов рублей, столько же областные власти планируют потратить в 2024 году. Всего за девять лет на поддержку инициатив граждан направлено более полутора миллиардов рублей, отметил Кувшинников.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников
Вологодская область, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о начале приема заявок на участие в региональном проекте "Народный бюджет" в 2024 году.
"Прошу глав местного самоуправления, глав округов, общественников, старост, просто неравнодушных вологжан сформировать конкурсные заявки и направить в департамент внутренней политики правительства области. Заявки принимаются со 2 октября по 3 ноября", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве области.
Губернатор Вологодчины: тема благоустройства вышла у жителей на первый план
Глава региона напомнил, что проект, который реализуется с 2015 года, направлен на вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие инфраструктуры муниципалитетов. Инициативные группы граждан могут получить из областного бюджета до 70% от стоимости своего проекта, доля взноса физических лиц должна составить не менее 5%, остальное должны внести муниципалитеты и местный бизнес. По словам Кувшинникова
, за девять лет количество конкурсных заявок выросло в 30 раз.
"Проект "Народный бюджет", который мы реализуем с 2015 года, дал просто потрясающие результаты. Мы видим всевозрастающую активность граждан, старост, общественников, глав местного самоуправления в реализации проектов, направленных на благоустройство малых городов, малых поселений. Мы видим, что растет количество зон отдыха, благоустроенных территорий, спортивных, детских площадок, ремонтируются малые архитектурные формы, монументы погибшим героям и многое другое", - сказал губернатор.
В этом году на финансирование народных проектов из областного бюджета было выделено 500 миллионов рублей, столько же областные власти планируют потратить в 2024 году. Всего за девять лет на поддержку инициатив граждан направлено более полутора миллиардов рублей, отметил Кувшинников.