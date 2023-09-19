https://ria.ru/20230919/vologodchina-1897169273.html

На Вологодчине стартовал десятый сезон проекта "Народный бюджет"

На Вологодчине стартовал десятый сезон проекта "Народный бюджет" - РИА Новости, 19.09.2023

На Вологодчине стартовал десятый сезон проекта "Народный бюджет"

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о начале приема заявок на участие в региональном проекте "Народный бюджет" в 2024 году. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:59

2023-09-19T11:59

2023-09-19T11:59

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о начале приема заявок на участие в региональном проекте "Народный бюджет" в 2024 году. "Прошу глав местного самоуправления, глав округов, общественников, старост, просто неравнодушных вологжан сформировать конкурсные заявки и направить в департамент внутренней политики правительства области. Заявки принимаются со 2 октября по 3 ноября", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве области. Глава региона напомнил, что проект, который реализуется с 2015 года, направлен на вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие инфраструктуры муниципалитетов. Инициативные группы граждан могут получить из областного бюджета до 70% от стоимости своего проекта, доля взноса физических лиц должна составить не менее 5%, остальное должны внести муниципалитеты и местный бизнес. По словам Кувшинникова, за девять лет количество конкурсных заявок выросло в 30 раз. "Проект "Народный бюджет", который мы реализуем с 2015 года, дал просто потрясающие результаты. Мы видим всевозрастающую активность граждан, старост, общественников, глав местного самоуправления в реализации проектов, направленных на благоустройство малых городов, малых поселений. Мы видим, что растет количество зон отдыха, благоустроенных территорий, спортивных, детских площадок, ремонтируются малые архитектурные формы, монументы погибшим героям и многое другое", - сказал губернатор. В этом году на финансирование народных проектов из областного бюджета было выделено 500 миллионов рублей, столько же областные власти планируют потратить в 2024 году. Всего за девять лет на поддержку инициатив граждан направлено более полутора миллиардов рублей, отметил Кувшинников.

https://ria.ru/20230918/vologodchina-1897052329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников