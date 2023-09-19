Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
Единоборцы из Анапы отправили полторы тонны питьевой воды бойцам СВО в Донецк
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронтаЕдиноборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта
Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Единоборцы из Анапы, занимающиеся также предпринимательской деятельностью, отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам спецоперации в Донецк, это уже их четвертая отправка гумпомощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
"Воду предоставили спортсмены-предприниматели из Анапы. Они занимаются единоборством. Больше ничего не хотят о себе афишировать. Уже трижды они собирали гумпомощь для отправки на фронт", - рассказали в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронтаЕдиноборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта
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© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронтаЕдиноборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта
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Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта
1 из 2
Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта
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По данным общественного движения, в этот раз бойцам спецоперации в Донецк было отправлено полторы тонны чистой воды.
"Бутилированную воду закупать негде, собирать дождевую нет возможности, необходимо постоянно скрывать позиции от дронов, а пить из колодцев и родников категорически нельзя: враг мог специально ее отравить… Партнеры акции "Все для Победы" передали долгожданный груз на передовую", - отмечают в региональном отделении.