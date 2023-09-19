https://ria.ru/20230919/voda-1897318050.html

Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк

Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк - РИА Новости, 19.09.2023

Единоборцы из Анапы отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам СВО в Донецк

Единоборцы из Анапы, занимающиеся также предпринимательской деятельностью, отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам спецоперации в Донецк, это уже их четвертая... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:34

2023-09-19T17:34

2023-09-19T17:34

надежные люди

анапа

донецк

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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Единоборцы из Анапы, занимающиеся также предпринимательской деятельностью, отправили 1,5 тонны чистой воды бойцам спецоперации в Донецк, это уже их четвертая отправка гумпомощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Народного фронта. "Воду предоставили спортсмены-предприниматели из Анапы. Они занимаются единоборством. Больше ничего не хотят о себе афишировать. Уже трижды они собирали гумпомощь для отправки на фронт", - рассказали в пресс-службе. По данным общественного движения, в этот раз бойцам спецоперации в Донецк было отправлено полторы тонны чистой воды. "Бутилированную воду закупать негде, собирать дождевую нет возможности, необходимо постоянно скрывать позиции от дронов, а пить из колодцев и родников категорически нельзя: враг мог специально ее отравить… Партнеры акции "Все для Победы" передали долгожданный груз на передовую", - отмечают в региональном отделении.

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897253512.html

анапа

донецк

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анапа, донецк