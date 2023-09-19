https://ria.ru/20230919/vmeshatelstvo-1897242158.html

Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела

Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела - РИА Новости, 19.09.2023

Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече совместное противодействие вмешательству во внутренние дела... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:09

2023-09-19T14:09

2023-09-19T14:09

николай патрушев

ван и (политик)

мид кнр

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече совместное противодействие вмешательству во внутренние дела суверенных государств, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Отдельное внимание уделено совместному противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230912/zaprosy-1895817040.html

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николай патрушев, ван и (политик), мид кнр, россия