https://ria.ru/20230919/vmeshatelstvo-1897242158.html
Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела
Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече совместное противодействие вмешательству во внутренние дела... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:09
2023-09-19T14:09
2023-09-19T14:09
николай патрушев
ван и (политик)
мид кнр
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече совместное противодействие вмешательству во внутренние дела суверенных государств, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Отдельное внимание уделено совместному противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230912/zaprosy-1895817040.html
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николай патрушев, ван и (политик), мид кнр, россия
Николай Патрушев, Ван И (политик), МИД КНР, Россия
Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела
Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела стран