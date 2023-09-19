https://ria.ru/20230919/vladivostok-1897309449.html

Во Владивостоке пропал семилетний мальчик

Во Владивостоке пропал семилетний мальчик - РИА Новости, 19.09.2023

Во Владивостоке пропал семилетний мальчик

Полиция и волонтёры разыскивают семилетнего мальчика во Владивостоке, который ушёл из дома и пропал, сообщает краевая полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:12

2023-09-19T17:12

2023-09-19T17:13

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Полиция и волонтёры разыскивают семилетнего мальчика во Владивостоке, который ушёл из дома и пропал, сообщает краевая полиция в Telegram-канале. В 7 утра (00.00 мск) во вторник ребенок ушёл из дома №6 по улице Котельникова, и с тех пор его никто не видел. В полицию о пропаже сообщила его мама. Мальчика ищут поисковые группы полицейских и волонтёры "Примпоиска". "Проверяются места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, заброшенные здания, а также места массового пребывания граждан", - говорится в релизе. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, ранее ребёнок из дома не уходил. Приметы: на вид семь лет, рост 125 сантиметров, среднего телосложения, короткие светлые волосы, на левом веке родинка. Был одет, предположительно, в шорты и футболку. С собой был школьный рюкзак с изображением робота. Информацию о возможном местонахождении ребёнка ждут по круглосуточному телефону 02, с мобильного 102.

https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html

https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html

владивосток

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происшествия, владивосток