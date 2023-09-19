https://ria.ru/20230919/vladivostok-1897309449.html
Во Владивостоке пропал семилетний мальчик
Во Владивостоке пропал семилетний мальчик - РИА Новости, 19.09.2023
Во Владивостоке пропал семилетний мальчик
Полиция и волонтёры разыскивают семилетнего мальчика во Владивостоке, который ушёл из дома и пропал, сообщает краевая полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:12
2023-09-19T17:12
2023-09-19T17:13
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Полиция и волонтёры разыскивают семилетнего мальчика во Владивостоке, который ушёл из дома и пропал, сообщает краевая полиция в Telegram-канале. В 7 утра (00.00 мск) во вторник ребенок ушёл из дома №6 по улице Котельникова, и с тех пор его никто не видел. В полицию о пропаже сообщила его мама. Мальчика ищут поисковые группы полицейских и волонтёры "Примпоиска". "Проверяются места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, заброшенные здания, а также места массового пребывания граждан", - говорится в релизе. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, ранее ребёнок из дома не уходил. Приметы: на вид семь лет, рост 125 сантиметров, среднего телосложения, короткие светлые волосы, на левом веке родинка. Был одет, предположительно, в шорты и футболку. С собой был школьный рюкзак с изображением робота. Информацию о возможном местонахождении ребёнка ждут по круглосуточному телефону 02, с мобильного 102.
https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке пропал семилетний мальчик
Полиция и волонтеры разыскивают семилетнего мальчика во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости.
Полиция и волонтёры разыскивают семилетнего мальчика во Владивостоке, который ушёл из дома и пропал, сообщает краевая полиция в Telegram-канале
.
В 7 утра (00.00 мск) во вторник ребенок ушёл из дома №6 по улице Котельникова, и с тех пор его никто не видел. В полицию о пропаже сообщила его мама. Мальчика ищут поисковые группы полицейских и волонтёры "Примпоиска".
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«
"Проверяются места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, заброшенные здания, а также места массового пребывания граждан", - говорится в релизе.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, ранее ребёнок из дома не уходил.
Приметы: на вид семь лет, рост 125 сантиметров, среднего телосложения, короткие светлые волосы, на левом веке родинка. Был одет, предположительно, в шорты и футболку. С собой был школьный рюкзак с изображением робота.
Информацию о возможном местонахождении ребёнка ждут по круглосуточному телефону 02, с мобильного 102.
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