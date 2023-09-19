https://ria.ru/20230919/ukraina-1897401225.html

В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться

В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться - РИА Новости, 19.09.2023

В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться

Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:37

2023-09-19T21:37

2023-09-19T22:16

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника из европейской страны блока. Отмечается, что в странах G7 ощущают необходимость планировать возможности финансовой и военной поддержки Киеву с учетом вероятности долгого конфликта. "США и их союзники в "группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование... конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет", - говорится в материале агентства. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе в июле опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

https://ria.ru/20230919/urok-1897114244.html

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в мире, украина, киев, вильнюс, нато, g7