Рейтинг@Mail.ru
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 19.09.2023 (обновлено: 22:16 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897401225.html
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться - РИА Новости, 19.09.2023
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться
Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:37
2023-09-19T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вильнюс
нато
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893737595_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_d125bbfe6cf34d5972d052faa5ecad38.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника из европейской страны блока. Отмечается, что в странах G7 ощущают необходимость планировать возможности финансовой и военной поддержки Киеву с учетом вероятности долгого конфликта. "США и их союзники в "группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование... конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет", - говорится в материале агентства. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе в июле опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
https://ria.ru/20230919/urok-1897114244.html
украина
киев
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893737595_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c85af4b9eebcb4834dbaca475d72c2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вильнюс, нато, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вильнюс, НАТО, G7
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться

В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продлиться еще 6-7 лет

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника из европейской страны блока.
Отмечается, что в странах G7 ощущают необходимость планировать возможности финансовой и военной поддержки Киеву с учетом вероятности долгого конфликта.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
"США и их союзники в "группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование... конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет", - говорится в материале агентства.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе в июле опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Все усвоил. В США заявили, что Запад преподал Зеленскому важный урок
Вчера, 04:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВильнюсНАТОG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала