https://ria.ru/20230919/ukraina-1897401225.html
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться - РИА Новости, 19.09.2023
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться
Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:37
2023-09-19T21:37
2023-09-19T22:16
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника из европейской страны блока. Отмечается, что в странах G7 ощущают необходимость планировать возможности финансовой и военной поддержки Киеву с учетом вероятности долгого конфликта. "США и их союзники в "группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование... конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет", - говорится в материале агентства. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе в июле опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
https://ria.ru/20230919/urok-1897114244.html
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в мире, украина, киев, вильнюс, нато, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вильнюс, НАТО, G7
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продлиться еще 6-7 лет