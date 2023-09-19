https://ria.ru/20230919/ukraina-1897257074.html

В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами

В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами - РИА Новости, 19.09.2023

В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами

Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:50

2023-09-19T14:50

2023-09-19T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ольга стефанишина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Люди готовятся к суровой зиме", - приводит агентство Блумберг слова Стефанишиной. Как отмечает вице-премьер, Украина столкнулась с "ситуацией выживания" из-за приостановки участия РФ в зерновой сделке. Ранее военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html

https://ria.ru/20230914/revolyutsiya-1896238943.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ольга стефанишина, ситуация в днр и лнр