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В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897257074.html
В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами
В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами - РИА Новости, 19.09.2023
В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами
Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:50
2023-09-19T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ольга стефанишина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Люди готовятся к суровой зиме", - приводит агентство Блумберг слова Стефанишиной. Как отмечает вице-премьер, Украина столкнулась с "ситуацией выживания" из-за приостановки участия РФ в зерновой сделке. Ранее военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html
https://ria.ru/20230914/revolyutsiya-1896238943.html
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в мире, украина, ольга стефанишина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ольга Стефанишина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами

Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме из-за ситуации с портами

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Люди готовятся к суровой зиме", - приводит агентство Блумберг слова Стефанишиной. Как отмечает вице-премьер, Украина столкнулась с "ситуацией выживания" из-за приостановки участия РФ в зерновой сделке.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию
17 сентября, 17:13
Ранее военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОльга СтефанишинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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