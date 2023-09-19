https://ria.ru/20230919/ukraina-1897135314.html
"Чудо-оружие". В Германии сообщили ужасные новости об Украине
"Чудо-оружие". В Германии сообщили ужасные новости об Украине - РИА Новости, 19.09.2023
"Чудо-оружие". В Германии сообщили ужасные новости об Украине
Вероятность прямой конфронтации с Россией возрастает из-за политики Запада в отношении конфликта на Украине, пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на военных РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:25
2023-09-19T10:25
2023-09-19T11:00
специальная военная операция на украине
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нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вероятность прямой конфронтации с Россией возрастает из-за политики Запада в отношении конфликта на Украине, пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на военных и политических экспертов. "Возрастает риск еще большей эскалации, ведущей к военному конфликту между НАТО и Россией и реальной опасности ядерной войны <…>, хотя США и Россия хотят этого избежать", — говорится в публикации. По мнению авторов, Украина не может победить Россию на поле боя, даже при поддержке Запада в виде передачи оружия и боеприпасов, а также обучения солдат. "Даже поставки "чудо-оружия", которых то и дело требуют обыватели, не станут тем долгожданным "переломным моментом", который мог бы изменить стратегическую ситуацию в пользу Киева", — отмечают они. Авторы полагают, что нарастающая европеизация конфликта грозит перерасти в масштабную войну между Россией и НАТО, чего ни одна из сторон не хочет и, учитывая острую угрозу ядерной катастрофы в этом случае, не может хотеть. "Поэтому необходимо срочно остановить эскалацию, пока она не приобрела самостоятельный импульс и не вышла из-под политического контроля", — заключается в статье. ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, попытки противника провалились, украинские войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле при этом отмечали, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета новых реалий и территориальных изменений.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897122848.html
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897131892.html
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россия, украина, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
"Чудо-оружие". В Германии сообщили ужасные новости об Украине
BZ: Европа может начать войну с Россией из-за Украины
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Вероятность прямой конфронтации с Россией возрастает из-за политики Запада в отношении конфликта на Украине, пишет газета Berliner Zeitung
со ссылкой на военных и политических экспертов.
"Возрастает риск еще большей эскалации, ведущей к военному конфликту между НАТО и Россией и реальной опасности ядерной войны <…>, хотя США и Россия хотят этого избежать", — говорится в публикации.
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По мнению авторов, Украина не может победить Россию на поле боя, даже при поддержке Запада в виде передачи оружия и боеприпасов, а также обучения солдат.
"Даже поставки "чудо-оружия", которых то и дело требуют обыватели, не станут тем долгожданным "переломным моментом", который мог бы изменить стратегическую ситуацию в пользу Киева", — отмечают они.
Авторы полагают, что нарастающая европеизация конфликта грозит перерасти в масштабную войну между Россией и НАТО, чего ни одна из сторон не хочет и, учитывая острую угрозу ядерной катастрофы в этом случае, не может хотеть.
"Поэтому необходимо срочно остановить эскалацию, пока она не приобрела самостоятельный импульс и не вышла из-под политического контроля", — заключается в статье.
ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин
, попытки противника провалились, украинские войска остановлены и отброшены на исходные позиции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле при этом отмечали, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета новых реалий и территориальных изменений.
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