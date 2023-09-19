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СМИ: фермеры Франции недовольны ростом импорта курятины с Украины
СМИ: фермеры Франции недовольны ростом импорта курятины с Украины - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: фермеры Франции недовольны ростом импорта курятины с Украины
Резкий рост импорта украинской курятины раздражает французских фермеров, которые жалуются на конкуренцию, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:05
2023-09-19T10:05
2023-09-19T10:05
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венгрия
франция
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всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Резкий рост импорта украинской курятины раздражает французских фермеров, которые жалуются на конкуренцию, передает агентство Франс Пресс. Согласно официальным данным, которые приводит агентство, импорт украинского мяса птицы во Францию в первой половине 2023 года вырос на 74%, однако при этом составляет меньше 1% от общего импорта мяса птицы в страну. Но во французской птицеводческой ассоциации Anvol утверждают, что эти показатели не соответствуют действительности. Курятина, импортируемая во Францию, зачастую проходит через европейские предприятия, которые не указывают, что она с Украины. Также отмечается, что на украинскую продукцию не распространяются квоты. Украина, в основном, экспортирует куриное филе, сбивая на него цены. Более того, из-за географической близости у нее есть возможность экспортировать свежие продукты, пишет агентство. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В понедельник вечером Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897097433.html
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украина, венгрия, франция, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, в мире
Украина, Венгрия, Франция, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка, В мире
СМИ: фермеры Франции недовольны ростом импорта курятины с Украины
Франс Пресс: рост импорта украинской курятины раздражает французских фермеров