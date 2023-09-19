https://ria.ru/20230919/ukraina-1897131708.html

СМИ: фермеры Франции недовольны ростом импорта курятины с Украины

СМИ: фермеры Франции недовольны ростом импорта курятины с Украины - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: фермеры Франции недовольны ростом импорта курятины с Украины

Резкий рост импорта украинской курятины раздражает французских фермеров, которые жалуются на конкуренцию, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:05

2023-09-19T10:05

2023-09-19T10:05

украина

венгрия

франция

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

зерновая сделка

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Резкий рост импорта украинской курятины раздражает французских фермеров, которые жалуются на конкуренцию, передает агентство Франс Пресс. Согласно официальным данным, которые приводит агентство, импорт украинского мяса птицы во Францию в первой половине 2023 года вырос на 74%, однако при этом составляет меньше 1% от общего импорта мяса птицы в страну. Но во французской птицеводческой ассоциации Anvol утверждают, что эти показатели не соответствуют действительности. Курятина, импортируемая во Францию, зачастую проходит через европейские предприятия, которые не указывают, что она с Украины. Также отмечается, что на украинскую продукцию не распространяются квоты. Украина, в основном, экспортирует куриное филе, сбивая на него цены. Более того, из-за географической близости у нее есть возможность экспортировать свежие продукты, пишет агентство. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В понедельник вечером Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897097433.html

https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, венгрия, франция, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, в мире