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"Никчемные угрозы". Зеленскому предрекли крах после скандального заявления - РИА Новости, 19.09.2023
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01:50 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/ugrozy-1897108677.html
"Никчемные угрозы". Зеленскому предрекли крах после скандального заявления
"Никчемные угрозы". Зеленскому предрекли крах после скандального заявления - РИА Новости, 19.09.2023
"Никчемные угрозы". Зеленскому предрекли крах после скандального заявления
Президент Украины Владимир Зеленский использует пустые угрозы, говоря о том, что украинские беженцы на территории Евросоюза могут прибегнуть к терроризму в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T01:50
2023-09-19T01:50
украина
россия
европа
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует пустые угрозы, говоря о том, что украинские беженцы на территории Евросоюза могут прибегнуть к терроризму в случае сокращения военной помощи. Об этом пишет обозреватель Al-Watan Тахсин Халаби.&quot;Хотя число беженцев с Украины в странах Евросоюза превышает шесть миллионов человек, угрозы Зеленского никчемны. Они ни за что не откажутся от своих новоприобретенных привилегий. Более десятка тысяч украинцев избегают призыва на военную службу и уезжают из страны, потому что не видят никаких выгод в противостоянии с Россией и не хотят нести на своих плечах бремя экономического кризиса&quot;, — написал автор.Он также отметил, что моральный дух мужчин призывного возраста упал еще больше, когда вскрылась правда о взяточничестве со стороны украинских военкомов.План Запада по использованию Украины, добавил автор, начал проявлять признаки скорого краха. Именно поэтому странам ЕС придется вести переговоры с Россией, чтобы избежать дальнейших потерь.Ранее Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его утверждению, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну "бросят".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, европа, владимир зеленский, евросоюз
Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Никчемные угрозы". Зеленскому предрекли крах после скандального заявления

Al-Watan: слова Зеленского о терроризме украинцев в ЕС — никчемные угрозы

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует пустые угрозы, говоря о том, что украинские беженцы на территории Евросоюза могут прибегнуть к терроризму в случае сокращения военной помощи. Об этом пишет обозреватель Al-Watan Тахсин Халаби.
«

"Хотя число беженцев с Украины в странах Евросоюза превышает шесть миллионов человек, угрозы Зеленского никчемны. Они ни за что не откажутся от своих новоприобретенных привилегий. Более десятка тысяч украинцев избегают призыва на военную службу и уезжают из страны, потому что не видят никаких выгод в противостоянии с Россией и не хотят нести на своих плечах бремя экономического кризиса", — написал автор.

Он также отметил, что моральный дух мужчин призывного возраста упал еще больше, когда вскрылась правда о взяточничестве со стороны украинских военкомов.
План Запада по использованию Украины, добавил автор, начал проявлять признаки скорого краха. Именно поэтому странам ЕС придется вести переговоры с Россией, чтобы избежать дальнейших потерь.
Ранее Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его утверждению, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну "бросят".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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