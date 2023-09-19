https://ria.ru/20230919/ugrozy-1897108677.html

"Никчемные угрозы". Зеленскому предрекли крах после скандального заявления

"Никчемные угрозы". Зеленскому предрекли крах после скандального заявления - РИА Новости, 19.09.2023

"Никчемные угрозы". Зеленскому предрекли крах после скандального заявления

Президент Украины Владимир Зеленский использует пустые угрозы, говоря о том, что украинские беженцы на территории Евросоюза могут прибегнуть к терроризму в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T01:50

2023-09-19T01:50

2023-09-19T01:50

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россия

европа

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует пустые угрозы, говоря о том, что украинские беженцы на территории Евросоюза могут прибегнуть к терроризму в случае сокращения военной помощи. Об этом пишет обозреватель Al-Watan Тахсин Халаби."Хотя число беженцев с Украины в странах Евросоюза превышает шесть миллионов человек, угрозы Зеленского никчемны. Они ни за что не откажутся от своих новоприобретенных привилегий. Более десятка тысяч украинцев избегают призыва на военную службу и уезжают из страны, потому что не видят никаких выгод в противостоянии с Россией и не хотят нести на своих плечах бремя экономического кризиса", — написал автор.Он также отметил, что моральный дух мужчин призывного возраста упал еще больше, когда вскрылась правда о взяточничестве со стороны украинских военкомов.План Запада по использованию Украины, добавил автор, начал проявлять признаки скорого краха. Именно поэтому странам ЕС придется вести переговоры с Россией, чтобы избежать дальнейших потерь.Ранее Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его утверждению, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну "бросят".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1897061149.html

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украина, россия, европа, владимир зеленский, евросоюз