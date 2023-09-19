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Cпасатели нашли группу из шести потерявшихся на Камчатке туристов - РИА Новости, 19.09.2023
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Хорошие новости
 
03:50 19.09.2023 (обновлено: 04:45 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/turisty-1897113320.html
Cпасатели нашли группу из шести потерявшихся на Камчатке туристов
Cпасатели нашли группу из шести потерявшихся на Камчатке туристов - РИА Новости, 19.09.2023
Cпасатели нашли группу из шести потерявшихся на Камчатке туристов
Спасатели нашли группу из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере Камчатки, передает МЧС России в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T03:50
2023-09-19T04:45
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
хорошие новости
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спасатели нашли группу из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере Камчатки, передает МЧС России в своем телеграм-канале.&quot;Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России. В медицинской помощи не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск&quot;, — говорится в публикации министерства.Ранее камчатский главк МЧС сообщал, что о пропаже группы заявил мужчина, который дожидался ее возвращения группы на стоянке "Клешня" у подножия вулкана Плоский Толбачик. Группа следовала по многодневному маршруту со стоянки "Копыто", стартовав оттуда 14 сентября.Этот маршрут находится в границах Ключевского кластера природного парка "Вулканы Камчатки". Накануне специалисты природоохранной территории закрыли там маршруты из-за выпавшего снега.
https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html
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камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Хорошие новости
Cпасатели нашли группу из шести потерявшихся на Камчатке туристов

МЧС: на Камчатке спасатели нашли группу из шести потерявшихся туристов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники вертолетного поисково-спасательного отряда
Сотрудники вертолетного поисково-спасательного отряда - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники вертолетного поисково-спасательного отряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спасатели нашли группу из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере Камчатки, передает МЧС России в своем телеграм-канале.
«

"Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России. В медицинской помощи не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск", — говорится в публикации министерства.

Ранее камчатский главк МЧС сообщал, что о пропаже группы заявил мужчина, который дожидался ее возвращения группы на стоянке "Клешня" у подножия вулкана Плоский Толбачик. Группа следовала по многодневному маршруту со стоянки "Копыто", стартовав оттуда 14 сентября.
Этот маршрут находится в границах Ключевского кластера природного парка "Вулканы Камчатки". Накануне специалисты природоохранной территории закрыли там маршруты из-за выпавшего снега.
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Хорошие новостиКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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