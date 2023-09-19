https://ria.ru/20230919/turisty-1897113320.html

Cпасатели нашли группу из шести потерявшихся на Камчатке туристов

Cпасатели нашли группу из шести потерявшихся на Камчатке туристов - РИА Новости, 19.09.2023

Cпасатели нашли группу из шести потерявшихся на Камчатке туристов

Спасатели нашли группу из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере Камчатки, передает МЧС России в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T03:50

2023-09-19T03:50

2023-09-19T04:45

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

хорошие новости

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спасатели нашли группу из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере Камчатки, передает МЧС России в своем телеграм-канале."Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России. В медицинской помощи не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск", — говорится в публикации министерства.Ранее камчатский главк МЧС сообщал, что о пропаже группы заявил мужчина, который дожидался ее возвращения группы на стоянке "Клешня" у подножия вулкана Плоский Толбачик. Группа следовала по многодневному маршруту со стоянки "Копыто", стартовав оттуда 14 сентября.Этот маршрут находится в границах Ключевского кластера природного парка "Вулканы Камчатки". Накануне специалисты природоохранной территории закрыли там маршруты из-за выпавшего снега.

https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html

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камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия