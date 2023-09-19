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В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления
В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления - РИА Новости, 19.09.2023
В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления
Вызванные новыми циклонами дождевые паводки могут привести в конце этой недели к подтоплениям на территории Приморского и Хабаровского краев, предупреждает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T02:58
2023-09-19T02:58
2023-09-19T02:58
хабаровский край
внии гочс
еврейская автономная область
сахалинская область
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вызванные новыми циклонами дождевые паводки могут привести в конце этой недели к подтоплениям на территории Приморского и Хабаровского краев, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В этих субъектах в конце недели существует вероятность формирования дождевых паводков в связи с выходом циклонов. При этом уровни воды могут достигнуть отметок категории неблагоприятного явления, что может привести к последующему подтоплению низменных мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в течение недели с учетом прогнозируемых сильных осадков существует также высокая вероятность достижения опасных гидрологических отметок на территории Амурской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области. "Эта ситуация может сопровождаться последующим подтоплением дорог и территории населенных пунктов, расположенных в низменных местах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://realty.ria.ru/20230918/podtoplenie-1896897696.html
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хабаровский край, внии гочс, еврейская автономная область, сахалинская область, происшествия
Хабаровский край, ВНИИ ГОЧС, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Происшествия
В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления
ВНИИ ГОЧС: новые циклоны в Приморье и Хабаровском крае могут вызвать подтопления