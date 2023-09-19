Рейтинг@Mail.ru
В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/tsiklony-1897110914.html
В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления
В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления - РИА Новости, 19.09.2023
В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления
Вызванные новыми циклонами дождевые паводки могут привести в конце этой недели к подтоплениям на территории Приморского и Хабаровского краев, предупреждает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T02:58
2023-09-19T02:58
хабаровский край
внии гочс
еврейская автономная область
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889938268_0:48:3288:1898_1920x0_80_0_0_f97d29e079f33be7a3dd04cb433f2b01.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вызванные новыми циклонами дождевые паводки могут привести в конце этой недели к подтоплениям на территории Приморского и Хабаровского краев, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В этих субъектах в конце недели существует вероятность формирования дождевых паводков в связи с выходом циклонов. При этом уровни воды могут достигнуть отметок категории неблагоприятного явления, что может привести к последующему подтоплению низменных мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в течение недели с учетом прогнозируемых сильных осадков существует также высокая вероятность достижения опасных гидрологических отметок на территории Амурской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области. "Эта ситуация может сопровождаться последующим подтоплением дорог и территории населенных пунктов, расположенных в низменных местах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://realty.ria.ru/20230918/podtoplenie-1896897696.html
хабаровский край
еврейская автономная область
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889938268_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_ae8bae309999bb9a82a39b9449ab97f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, внии гочс, еврейская автономная область, сахалинская область, происшествия
Хабаровский край, ВНИИ ГОЧС, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Происшествия
В Приморье и Хабаровском крае циклоны могут вызвать подтопления

ВНИИ ГОЧС: новые циклоны в Приморье и Хабаровском крае могут вызвать подтопления

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска
Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вызванные новыми циклонами дождевые паводки могут привести в конце этой недели к подтоплениям на территории Приморского и Хабаровского краев, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"В этих субъектах в конце недели существует вероятность формирования дождевых паводков в связи с выходом циклонов. При этом уровни воды могут достигнуть отметок категории неблагоприятного явления, что может привести к последующему подтоплению низменных мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в течение недели с учетом прогнозируемых сильных осадков существует также высокая вероятность достижения опасных гидрологических отметок на территории Амурской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области.
"Эта ситуация может сопровождаться последующим подтоплением дорог и территории населенных пунктов, расположенных в низменных местах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
Автомобильное движение на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Приморье подтопило более 5,6 тысячи жилых домов
Вчера, 09:11
 
Хабаровский крайВНИИ ГОЧСЕврейская автономная областьСахалинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала