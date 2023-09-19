https://ria.ru/20230919/trevoga-1897348129.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена во вторник в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:39
2023-09-19T18:39
2023-09-19T22:29
харьковская область
украина
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена во вторник в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым в 18.16 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, затем – в 18.27 – в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897401225.html
харьковская область
украина
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харьковская область, украина, сумская область, вооруженные силы рф
Харьковская область, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога