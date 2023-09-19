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Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/transportery-1897244674.html
Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров
Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров - РИА Новости, 19.09.2023
Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров
Власти Норвегии передадут Украине примерно 50 гусеничных транспортеров, сообщило во вторник правительство Норвегии. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:15
2023-09-19T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
норвегия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Норвегии передадут Украине примерно 50 гусеничных транспортеров, сообщило во вторник правительство Норвегии. "Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров. Эти машины... способны маневрировать на местности, недоступной для колесной техники... На международном уровне эти машины называются M548, а их норвежская версия — NM199", - говорится в заявлении правительства. Как подчеркивается в заявлении, в данный момент машины находятся на ремонте. Отмечается, что замена транспортеров будет осуществляться за счет уже запланированных проектов. "Украина по-прежнему остро нуждается в военной поддержке. ...Норвегия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - цитируется заявление министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре в августе подтвердил намерение властей страны передать истребители F-16 Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html
https://ria.ru/20230907/bronemashiny-1894850261.html
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в мире, украина, норвегия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Норвегия
Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров

Власти Норвегии передадут Украине около 50 гусеничных транспортеров

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Норвегии передадут Украине примерно 50 гусеничных транспортеров, сообщило во вторник правительство Норвегии.
«
"Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров. Эти машины... способны маневрировать на местности, недоступной для колесной техники... На международном уровне эти машины называются M548, а их норвежская версия — NM199", - говорится в заявлении правительства.
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Как подчеркивается в заявлении, в данный момент машины находятся на ремонте. Отмечается, что замена транспортеров будет осуществляться за счет уже запланированных проектов.
«
"Украина по-прежнему остро нуждается в военной поддержке. ...Норвегия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - цитируется заявление министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама.
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре в августе подтвердил намерение властей страны передать истребители F-16 Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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