https://ria.ru/20230919/tramp-1897140714.html

СМИ: Трамп, будучи президентом, составлял списки дел на секретных бумагах

СМИ: Трамп, будучи президентом, составлял списки дел на секретных бумагах - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: Трамп, будучи президентом, составлял списки дел на секретных бумагах

Дональд Трамп, будучи президентом США, использовал секретные документы для составления списков дел для подчиненной, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:45

2023-09-19T10:45

2023-09-19T10:45

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дональд Трамп, будучи президентом США, использовал секретные документы для составления списков дел для подчиненной, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники. "Одна из бывших... помощниц президента Дональда Трампа рассказала федеральным следователям, что Трамп неоднократно писал для нее списки дел на документах из Белого дома, которые были помечены как секретные", - говорится в публикации на сайте телеканала. Согласно ABC, Молли Майкл, одна из бывших подчиненных Трампа, нашла документы в своем кабинете в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на следующий день после обысков ФБР 8 августа 2022 года и передала их бюро. Как сообщает телеканал, в документах содержалась информация о телефонных разговорах с иностранными лидерами и других вопросах, связанных с международной деятельностью. Представитель Трампа заявил, что информация, полученная телеканалом, является "незаконной утечкой", в ней "отсутствует должный контекст и релевантная информация". Экс-президенту предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал все происходящее с Трампом преследованием по политическим мотивам.

https://ria.ru/20230811/bayden-1889596181.html

https://ria.ru/20230905/tramp-1894208955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп