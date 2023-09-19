https://ria.ru/20230919/sveklovody-1897139207.html
Липецкие свекловоды собрали первый миллион тонн урожая
Липецкие свекловоды собрали первый миллион тонн урожая - РИА Новости, 19.09.2023
Липецкие свекловоды собрали первый миллион тонн урожая
Более 1 миллиона тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области с 22 тысяч гектаров, всего свекловодам предстоит убрать корнеплоды с площади 109 тысяч... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:38
2023-09-19T10:38
2023-09-19T10:38
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области с 22 тысяч гектаров, всего свекловодам предстоит убрать корнеплоды с площади 109 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в этом году погодные условия позволили начать уборку сахарной свеклы на две недели раньше, чем в предыдущем. Сейчас свеклу собирают практически во всех районах области. По словам Артамонова, урожайность культуры в этом году превосходит прошлогодние показатели почти на 100 центнеров и составляет 480 центнеров с гектара. С полей свеклу сразу доставляют на перерабатывающие заводы. Всего на территории региона действуют шесть таких заводов. На данный момент уже переработано более 880 тысяч тонн свеклы, выработано 105 тысяч тонн сахара. Ежегодно в регионе вырабатывается порядка 800 тысяч тонн сахара. "Сахарная свекла является стратегической культурой для региона. Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в стране по ее сбору и по производству сахара", – подчеркнул Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области с 22 тысяч гектаров, всего свекловодам предстоит убрать корнеплоды с площади 109 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в этом году погодные условия позволили начать уборку сахарной свеклы на две недели раньше, чем в предыдущем. Сейчас свеклу собирают практически во всех районах области.
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По словам Артамонова, урожайность культуры в этом году превосходит прошлогодние показатели почти на 100 центнеров и составляет 480 центнеров с гектара.
С полей свеклу сразу доставляют на перерабатывающие заводы. Всего на территории региона действуют шесть таких заводов. На данный момент уже переработано более 880 тысяч тонн свеклы, выработано 105 тысяч тонн сахара. Ежегодно в регионе вырабатывается порядка 800 тысяч тонн сахара.
"Сахарная свекла является стратегической культурой для региона. Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в стране по ее сбору и по производству сахара", – подчеркнул Артамонов
.