Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино
Рогов: российские войска уничтожили колонну с бронегруппами ВСУ у Работино
Стрельба из танка ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, передаче Западом новых вооружений Украине и учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией — в материале РИА Новости.
Ход операции
- Президент Владимир Путин назвал стратегической задачей обеспечение всем необходимым участвующих в спецоперации российских войск своевременно и в полном объеме. Он предложил проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружения и определить приоритеты на следующий год;
- Системы ПВО за сутки сбили украинский Су-25, 16 реактивных снарядов и 38 беспилотников, в том числе БПЛА в Брянской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России;
- Авиация и артиллерия уничтожили в ДНР два украинских склада и три штаба;
- Южная группировка российский войск отразила семь атак на Донецком направлении, армия противника потеряла до 210 военнослужащих, один танк, две американские гаубицы М777, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили;
- Группировка "Центр" на Краснолиманском направлении отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Торского в ДНР и южнее Червоной Дибровы в ЛНР, уничтожено до 65 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в министерстве обороны;
- Группировка "Восток" на Южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила более 115 военнослужащих и девять единиц техники;
- Украинские войска за сутки потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 400 боевиков;
- На Купянском направлении российские военные уничтожили до 20 солдат ВСУ, два автомобиля и поразили две гаубицы;
- На Херсонском направлении российские подразделения ликвидировали до 25 украинских военнослужащих, а также уничтожили два автомобиля, поражены две артиллерийские системы М777 производства США;
- На Запорожском направлении уничтожена колонна с украинскими бронегруппами, которая двигалась в направлении Работино, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий;
- Населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, войска противника пытаются там закрепиться, но им не удается — российские подразделения держат огневой контроль, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация в российских регионах
Украинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять получили ранения, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон об учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией.
Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В мире
- Украина нуждается в средствах ПВО, на поставках которых сосредоточены союзники, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ответ на вопрос о возможности передачи дальнобойных ракет киевскому режиму;
- На встрече в формате Рамштайн не обсуждалась поставка ВСУ ракет Taurus, сообщила статс-секретарь Министерства обороны Германии Зимтье Меллер;
- Еврокомиссия предложила продлить механизм временной защиты украинских беженцев в ЕС на год до марта 2025 года, заявила представитель ЕК Анита Хиппер;
- Дания передаст Украине еще 45 танков, пишет датская газета Berlingske. Как передает агентство Reuters со ссылкой на агентство Ritzau, в это число войдут 30 танков Leopard 1 и 15 T-72;
- Американские танки Abrams скоро доставят на Украину, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин;
- Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя выступление Владимира Зеленского, заявил, что глава киевского режима лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и обстрелов ВСУ Запорожской АЭС;
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах провести в среду, 20 сентября, встречу с российской делегацией в рамках Генеральной ассамблеи ООН;
- Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил президент Колумбии Густаво Петро;
- Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским в четверг, 21 сентября, не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь;
- Власти Великобритании дополнительно передадут ВСУ десятки тысяч артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны страны Грант Шэппс после встречи контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн.