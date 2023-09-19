https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897411624.html

Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино

Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино - РИА Новости, 19.09.2023

Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино

О ходе спецоперации, передаче Западом новых вооружений Украине и учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:08

2023-09-19T23:08

2023-09-19T23:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

великобритания

владимир зеленский

ллойд остин

владимир путин

оон

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, передаче Западом новых вооружений Украине и учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией — в материале РИА Новости.Ход операцииСитуация в российских регионахУкраинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять получили ранения, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон об учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией. Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В мире

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

украина

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, великобритания, владимир зеленский, ллойд остин, владимир путин, оон, су-25, в мире