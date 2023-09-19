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Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 19.09.2023 (обновлено: 23:36 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897411624.html
Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино
Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино - РИА Новости, 19.09.2023
Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино
О ходе спецоперации, передаче Западом новых вооружений Украине и учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:08
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специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, передаче Западом новых вооружений Украине и учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией — в материале РИА Новости.Ход операцииСитуация в российских регионахУкраинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять получили ранения, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон об учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией. Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В мире
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
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украина, россия, великобритания, владимир зеленский, ллойд остин, владимир путин, оон, су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Владимир Путин, ООН, Су-25, В мире
Спецоперация, 19 сентября: ВС России уничтожили колонну ВСУ у Работино

Рогов: российские войска уничтожили колонну с бронегруппами ВСУ у Работино

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба из танка ВС РФ
Стрельба из танка ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Стрельба из танка ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, передаче Западом новых вооружений Украине и учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • Президент Владимир Путин назвал стратегической задачей обеспечение всем необходимым участвующих в спецоперации российских войск своевременно и в полном объеме. Он предложил проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружения и определить приоритеты на следующий год;
  • Системы ПВО за сутки сбили украинский Су-25, 16 реактивных снарядов и 38 беспилотников, в том числе БПЛА в Брянской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России;
  • Авиация и артиллерия уничтожили в ДНР два украинских склада и три штаба;
  • Южная группировка российский войск отразила семь атак на Донецком направлении, армия противника потеряла до 210 военнослужащих, один танк, две американские гаубицы М777, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили;
  • Группировка "Центр" на Краснолиманском направлении отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Торского в ДНР и южнее Червоной Дибровы в ЛНР, уничтожено до 65 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в министерстве обороны;
  • Группировка "Восток" на Южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила более 115 военнослужащих и девять единиц техники;
  • Украинские войска за сутки потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 400 боевиков;
  • На Купянском направлении российские военные уничтожили до 20 солдат ВСУ, два автомобиля и поразили две гаубицы;
  • На Херсонском направлении российские подразделения ликвидировали до 25 украинских военнослужащих, а также уничтожили два автомобиля, поражены две артиллерийские системы М777 производства США;
  • На Запорожском направлении уничтожена колонна с украинскими бронегруппами, которая двигалась в направлении Работино, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий;
  • Населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, войска противника пытаются там закрепиться, но им не удается — российские подразделения держат огневой контроль, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть

Ситуация в российских регионах

Украинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять получили ранения, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон об учреждении Дня воссоединения новых регионов с Россией.
Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
Вчера, 08:00

В мире

  • Украина нуждается в средствах ПВО, на поставках которых сосредоточены союзники, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ответ на вопрос о возможности передачи дальнобойных ракет киевскому режиму;
  • На встрече в формате Рамштайн не обсуждалась поставка ВСУ ракет Taurus, сообщила статс-секретарь Министерства обороны Германии Зимтье Меллер;
  • Еврокомиссия предложила продлить механизм временной защиты украинских беженцев в ЕС на год до марта 2025 года, заявила представитель ЕК Анита Хиппер;
  • Дания передаст Украине еще 45 танков, пишет датская газета Berlingske. Как передает агентство Reuters со ссылкой на агентство Ritzau, в это число войдут 30 танков Leopard 1 и 15 T-72;
  • Американские танки Abrams скоро доставят на Украину, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин;
  • Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя выступление Владимира Зеленского, заявил, что глава киевского режима лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и обстрелов ВСУ Запорожской АЭС;
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах провести в среду, 20 сентября, встречу с российской делегацией в рамках Генеральной ассамблеи ООН;
  • Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил президент Колумбии Густаво Петро;
  • Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским в четверг, 21 сентября, не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь;
  • Власти Великобритании дополнительно передадут ВСУ десятки тысяч артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны страны Грант Шэппс после встречи контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
США не могут ни подкупить, ни запугать
Вчера, 08:00
 
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