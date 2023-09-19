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ВС России уничтожили два склада вооружения и три пункта управления ВСУ
ВС России уничтожили два склада вооружения и три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023
ВС России уничтожили два склада вооружения и три пункта управления ВСУ
Авиация и артиллерия РФ уничтожили за сутки в Донецкой народной республике два украинских склада и три штаба, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:49
2023-09-19T14:49
2023-09-19T14:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
славянск
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ уничтожили за сутки в Донецкой народной республике два украинских склада и три штаба, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127-ми районах. Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь Донецкой народной республики поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ", - сообщили в ведомстве. "В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой народной республики поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны", - отметили в Минобороны.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, славянск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Славянск, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили два склада вооружения и три пункта управления ВСУ
МО: ВС России уничтожили два склада с вооружением и три пункта управления ВСУ