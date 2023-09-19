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ВС России уничтожили два склада вооружения и три пункта управления ВСУ

ВС России уничтожили два склада вооружения и три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023

ВС России уничтожили два склада вооружения и три пункта управления ВСУ

Авиация и артиллерия РФ уничтожили за сутки в Донецкой народной республике два украинских склада и три штаба, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:49

2023-09-19T14:49

2023-09-19T14:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

славянск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ уничтожили за сутки в Донецкой народной республике два украинских склада и три штаба, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127-ми районах. Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь Донецкой народной республики поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ", - сообщили в ведомстве. "В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой народной республики поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны", - отметили в Минобороны.

донецкая народная республика

славянск

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, славянск, вооруженные силы рф