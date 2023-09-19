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ВС России провели "огневое прочесывание" леса в районе Времевского выступа
ВС России провели "огневое прочесывание" леса в районе Времевского выступа - РИА Новости, 19.09.2023
ВС России провели "огневое прочесывание" леса в районе Времевского выступа
Российские подразделения отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа и провели "огневое прочесывание" близлежащего леса, где было уничтожено скопление... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:42
2023-09-19T10:42
2023-09-19T10:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
старомайорское
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские подразделения отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа и провели "огневое прочесывание" близлежащего леса, где было уничтожено скопление украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Горячее направление - Угледарское, Времевской выступ. Можно сказать следующее: противник предпринимал попытки в направлении Приютного и Старомайорского. Достаточно успешное было применение артиллерии с нашей стороны, противник отброшен", - сказал Пушилин. Кроме того, сообщил он, российскими подразделениями было проведено "огневое прочесывание" вдоль близлежащих лесополос. "Скопление противника в ряде участков было уничтожено", - отметил Пушилин. "По рубежу Урожайное-Новомайорское-Новодонецкое, противник также предпринимал ряд попыток наступательных действий, но нашими подразделениями также удалось ситуацию купировать. Каких-то существенных успехов противник не добился, с потерями был отброшен на исходные позиции", - рассказал Пушилин.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Старомайорское
ВС России провели "огневое прочесывание" леса в районе Времевского выступа
Пушилин: ВС РФ провели "огневое прочесывание" леса в районе Времевского выступа