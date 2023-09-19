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ВС России провели "огневое прочесывание" леса в районе Времевского выступа

ВС России провели "огневое прочесывание" леса в районе Времевского выступа - РИА Новости, 19.09.2023

ВС России провели "огневое прочесывание" леса в районе Времевского выступа

Российские подразделения отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа и провели "огневое прочесывание" близлежащего леса, где было уничтожено скопление... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:42

2023-09-19T10:42

2023-09-19T10:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

старомайорское

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские подразделения отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа и провели "огневое прочесывание" близлежащего леса, где было уничтожено скопление украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Горячее направление - Угледарское, Времевской выступ. Можно сказать следующее: противник предпринимал попытки в направлении Приютного и Старомайорского. Достаточно успешное было применение артиллерии с нашей стороны, противник отброшен", - сказал Пушилин. Кроме того, сообщил он, российскими подразделениями было проведено "огневое прочесывание" вдоль близлежащих лесополос. "Скопление противника в ряде участков было уничтожено", - отметил Пушилин. "По рубежу Урожайное-Новомайорское-Новодонецкое, противник также предпринимал ряд попыток наступательных действий, но нашими подразделениями также удалось ситуацию купировать. Каких-то существенных успехов противник не добился, с потерями был отброшен на исходные позиции", - рассказал Пушилин.

донецкая народная республика

старомайорское

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское