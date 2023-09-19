https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897136785.html

ВС России за ночь отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России за ночь отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.09.2023

ВС России за ночь отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции, сообщил... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:30

2023-09-19T10:30

2023-09-19T10:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Краснолиманское направление: за последние сутки, даже можно сказать за последнюю ночь, было отражено около шести атак противника", - заявил Пушилин.По его словам, бронетехнику на этом направлении украинские войска не примеряли. "Это тактика, которую в последнее время использует на том направлении противник, поэтому нашей артиллерией ситуация была курирована, противник с потерями отброшен на исходные позиции", - отметил Пушилин. На марьинском направлении, добавил он, существенных изменений нет. Минобороны РФ накануне в своей сводке сообщило, что группировка "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и 6 единиц техники.

https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины