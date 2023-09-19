https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897136785.html
ВС России за ночь отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России за ночь отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
ВС России за ночь отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции, сообщил... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:30
2023-09-19T10:30
2023-09-19T10:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Краснолиманское направление: за последние сутки, даже можно сказать за последнюю ночь, было отражено около шести атак противника", - заявил Пушилин.По его словам, бронетехнику на этом направлении украинские войска не примеряли. "Это тактика, которую в последнее время использует на том направлении противник, поэтому нашей артиллерией ситуация была курирована, противник с потерями отброшен на исходные позиции", - отметил Пушилин. На марьинском направлении, добавил он, существенных изменений нет. Минобороны РФ накануне в своей сводке сообщило, что группировка "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВС России за ночь отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС РФ за ночь отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.
Российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
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"Краснолиманское направление: за последние сутки, даже можно сказать за последнюю ночь, было отражено около шести атак противника", - заявил Пушилин.
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По его словам, бронетехнику на этом направлении украинские войска не примеряли. "Это тактика, которую в последнее время использует на том направлении противник, поэтому нашей артиллерией ситуация была курирована, противник с потерями отброшен на исходные позиции", - отметил Пушилин.
На марьинском направлении, добавил он, существенных изменений нет.
Минобороны РФ накануне в своей сводке сообщило, что группировка "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и 6 единиц техники.