https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114961.html

Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 19.09.2023

Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T05:04

2023-09-19T05:04

2023-09-19T05:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

центральный военный округ

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и опорный пункт украинских националистов на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что при получении координат целей летчики Ка-52 применили для поражения бронированной техники противника противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М". "Кроме того, для поражения живой силы и площадных целей, таких как опорный пункт противника, применяются неуправляемые авиационные ракеты С-8, пуски которых производятся с выполнением приема кабрирования", - пояснили в оборонном ведомстве. В понедельник в Минобороны РФ заявили, что группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и шесть единиц техники.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф