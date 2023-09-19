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Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114961.html
Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 19.09.2023
Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:04
2023-09-19T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
центральный военный округ
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и опорный пункт украинских националистов на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что при получении координат целей летчики Ка-52 применили для поражения бронированной техники противника противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М". "Кроме того, для поражения живой силы и площадных целей, таких как опорный пункт противника, применяются неуправляемые авиационные ракеты С-8, пуски которых производятся с выполнением приема кабрирования", - пояснили в оборонном ведомстве. В понедельник в Минобороны РФ заявили, что группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и шесть единиц техники.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом

МО: экипажи Ка-52 ЦВО уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и опорный пункт украинских националистов на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что при получении координат целей летчики Ка-52 применили для поражения бронированной техники противника противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".
"Кроме того, для поражения живой силы и площадных целей, таких как опорный пункт противника, применяются неуправляемые авиационные ракеты С-8, пуски которых производятся с выполнением приема кабрирования", - пояснили в оборонном ведомстве.
В понедельник в Минобороны РФ заявили, что группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и шесть единиц техники.
Военнослужащий группы огневой поддержки - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФ
 
 
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