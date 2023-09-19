https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897274121.html
Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун
Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун - РИА Новости, 19.09.2023
Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун
Курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о подписании властями региона соглашения о... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:30
2023-09-19T15:30
2023-09-19T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о подписании властями региона соглашения о сотрудничестве с китайской провинцией Шаньдун, сообщил телеканал "360".По его словам, основной задачей этого меморандума является продвижение внешнеторговых проектов в сфере агропромышленного и промышленного комплекса."Подмосковье продолжает устанавливать деловые отношения и развивать новые проекты с Китайской Народной Республикой. Для установления партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества подписан меморандум", – отметил в беседе с журналистами чиновник.Регионы планируют развивать проект ускоренных мультимодальных перевозок сельскохозяйственных грузов и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Грузы пойдут через рынки Китая, Юго-Восточную Азию и СНГ.Партнеры смогут участвовать в развитии логистики экспорта, импорта и транзита, добавил Филимонов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о подписании властями региона соглашения о сотрудничестве с китайской провинцией Шаньдун, сообщил телеканал "360"
.
По его словам, основной задачей этого меморандума является продвижение внешнеторговых проектов в сфере агропромышленного и промышленного комплекса.
"Подмосковье продолжает устанавливать деловые отношения и развивать новые проекты с Китайской Народной Республикой. Для установления партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества подписан меморандум", – отметил в беседе с журналистами чиновник.
Регионы планируют развивать проект ускоренных мультимодальных перевозок сельскохозяйственных грузов и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Грузы пойдут через рынки Китая, Юго-Восточную Азию и СНГ.
Партнеры смогут участвовать в развитии логистики экспорта, импорта и транзита, добавил Филимонов.