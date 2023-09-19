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Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун

Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун - РИА Новости, 19.09.2023

Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун

Курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о подписании властями региона соглашения о... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:30

2023-09-19T15:30

2023-09-19T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о подписании властями региона соглашения о сотрудничестве с китайской провинцией Шаньдун, сообщил телеканал "360".По его словам, основной задачей этого меморандума является продвижение внешнеторговых проектов в сфере агропромышленного и промышленного комплекса."Подмосковье продолжает устанавливать деловые отношения и развивать новые проекты с Китайской Народной Республикой. Для установления партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества подписан меморандум", – отметил в беседе с журналистами чиновник.Регионы планируют развивать проект ускоренных мультимодальных перевозок сельскохозяйственных грузов и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Грузы пойдут через рынки Китая, Юго-Восточную Азию и СНГ.Партнеры смогут участвовать в развитии логистики экспорта, импорта и транзита, добавил Филимонов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)