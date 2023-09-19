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Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун - РИА Новости, 19.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:30 19.09.2023
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Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун
Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун - РИА Новости, 19.09.2023
Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун
Курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о подписании властями региона соглашения о... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:30
2023-09-19T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о подписании властями региона соглашения о сотрудничестве с китайской провинцией Шаньдун, сообщил телеканал "360".По его словам, основной задачей этого меморандума является продвижение внешнеторговых проектов в сфере агропромышленного и промышленного комплекса."Подмосковье продолжает устанавливать деловые отношения и развивать новые проекты с Китайской Народной Республикой. Для установления партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества подписан меморандум", – отметил в беседе с журналистами чиновник.Регионы планируют развивать проект ускоренных мультимодальных перевозок сельскохозяйственных грузов и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Грузы пойдут через рынки Китая, Юго-Восточную Азию и СНГ.Партнеры смогут участвовать в развитии логистики экспорта, импорта и транзита, добавил Филимонов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье начнет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о подписании властями региона соглашения о сотрудничестве с китайской провинцией Шаньдун, сообщил телеканал "360".
По его словам, основной задачей этого меморандума является продвижение внешнеторговых проектов в сфере агропромышленного и промышленного комплекса.
"Подмосковье продолжает устанавливать деловые отношения и развивать новые проекты с Китайской Народной Республикой. Для установления партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества подписан меморандум", – отметил в беседе с журналистами чиновник.
Регионы планируют развивать проект ускоренных мультимодальных перевозок сельскохозяйственных грузов и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Грузы пойдут через рынки Китая, Юго-Восточную Азию и СНГ.
Партнеры смогут участвовать в развитии логистики экспорта, импорта и транзита, добавил Филимонов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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