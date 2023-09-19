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Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 19.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:05 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897261551.html
Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве
Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 19.09.2023
Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве
Подмосковная сторона и делегация из провинции Шаньдун подписали меморандум для установления партнерских отношений в сферах агропромышленного и промышленного... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:05
2023-09-19T15:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шаньдун
георгий филимонов
китай
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подмосковная сторона и делегация из провинции Шаньдун подписали меморандум для установления партнерских отношений в сферах агропромышленного и промышленного комплекса, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Подмосковье продолжает устанавливать деловые отношения и развивать и новые проекты с Китайской Народной Республикой. Для установления партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества подписан меморандум. Основная задача - продвижение внешнеторговых проектов в сфере агропромышленного и промышленного комплекса, промышленных поставок и внедрения новых технологий в развитие совместных торговых и информационных проектов", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам Филимонова, Подмосковье и Шаньдун будут участвовать в развитии логистики экспорта, импорта и транзита, агрологистики и сети транспортно-логистических терминалов и оптово-распределительных центров, а также в привлечении инвестиций в проекты агропромышленной и логистической инфраструктуры путем формирования инвестиционных фондов и иных источников финансирования инфраструктурных проектов. "Меморандум подписали четыре стороны: Автономная некоммерческая организация по содействию в развитии агропромышленной деятельности "Евразийская Агрологистика", АО "Циндао ЛАФ Технолоджи Компани", Shandong LDK Supply ChainManagement, а также Международная Ассоциация логистического бизнеса", - добавили в Минсельхозпроде.
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московская область (подмосковье), шаньдун, георгий филимонов, китай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шаньдун, Георгий Филимонов, Китай

Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба Минсельхозпрод МОПодмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве
Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : пресс-служба Минсельхозпрод МО
Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подмосковная сторона и делегация из провинции Шаньдун подписали меморандум для установления партнерских отношений в сферах агропромышленного и промышленного комплекса, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Подмосковье продолжает устанавливать деловые отношения и развивать и новые проекты с Китайской Народной Республикой. Для установления партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества подписан меморандум. Основная задача - продвижение внешнеторговых проектов в сфере агропромышленного и промышленного комплекса, промышленных поставок и внедрения новых технологий в развитие совместных торговых и информационных проектов", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам Филимонова, Подмосковье и Шаньдун будут участвовать в развитии логистики экспорта, импорта и транзита, агрологистики и сети транспортно-логистических терминалов и оптово-распределительных центров, а также в привлечении инвестиций в проекты агропромышленной и логистической инфраструктуры путем формирования инвестиционных фондов и иных источников финансирования инфраструктурных проектов.
"Меморандум подписали четыре стороны: Автономная некоммерческая организация по содействию в развитии агропромышленной деятельности "Евразийская Агрологистика", АО "Циндао ЛАФ Технолоджи Компани", Shandong LDK Supply ChainManagement, а также Международная Ассоциация логистического бизнеса", - добавили в Минсельхозпроде.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШаньдунГеоргий ФилимоновКитай
 
 
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