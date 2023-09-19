https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897261551.html

Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве

Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 19.09.2023

Подмосковье и провинция Шаньдун договорились о сотрудничестве

Подмосковная сторона и делегация из провинции Шаньдун подписали меморандум для установления партнерских отношений в сферах агропромышленного и промышленного... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:05

2023-09-19T15:05

2023-09-19T15:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шаньдун

георгий филимонов

китай

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подмосковная сторона и делегация из провинции Шаньдун подписали меморандум для установления партнерских отношений в сферах агропромышленного и промышленного комплекса, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Подмосковье продолжает устанавливать деловые отношения и развивать и новые проекты с Китайской Народной Республикой. Для установления партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества подписан меморандум. Основная задача - продвижение внешнеторговых проектов в сфере агропромышленного и промышленного комплекса, промышленных поставок и внедрения новых технологий в развитие совместных торговых и информационных проектов", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам Филимонова, Подмосковье и Шаньдун будут участвовать в развитии логистики экспорта, импорта и транзита, агрологистики и сети транспортно-логистических терминалов и оптово-распределительных центров, а также в привлечении инвестиций в проекты агропромышленной и логистической инфраструктуры путем формирования инвестиционных фондов и иных источников финансирования инфраструктурных проектов. "Меморандум подписали четыре стороны: Автономная некоммерческая организация по содействию в развитии агропромышленной деятельности "Евразийская Агрологистика", АО "Циндао ЛАФ Технолоджи Компани", Shandong LDK Supply ChainManagement, а также Международная Ассоциация логистического бизнеса", - добавили в Минсельхозпроде.

https://ria.ru/20230623/podmoskove-1879982035.html

московская область (подмосковье)

шаньдун

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), шаньдун, георгий филимонов, китай