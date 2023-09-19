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Патрушев обсудил с главой МИД Китая военно-техническое сотрудничество
Патрушев обсудил с главой МИД Китая военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев обсудил с главой МИД Китая военно-техническое сотрудничество
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:27
2023-09-19T14:27
2023-09-19T14:27
николай патрушев
мид кнр
ван и (политик)
россия
китай
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "В Москве состоялся 18-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. Их провели чекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И... Кроме того, обсуждено российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/vyzovy-1896107828.html
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николай патрушев, мид кнр, ван и (политик), россия, китай
Николай Патрушев, МИД КНР, Ван И (политик), Россия, Китай
Патрушев обсудил с главой МИД Китая военно-техническое сотрудничество
Патрушев и Ван И обсудили военно-техническое сотрудничество России и Китая