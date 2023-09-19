https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897248635.html

Патрушев обсудил с главой МИД Китая военно-техническое сотрудничество

Патрушев обсудил с главой МИД Китая военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 19.09.2023

Патрушев обсудил с главой МИД Китая военно-техническое сотрудничество

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:27

2023-09-19T14:27

2023-09-19T14:27

николай патрушев

мид кнр

ван и (политик)

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897219111_384:527:3086:2047_1920x0_80_0_0_3325759a4668ab0384f3cdb92e08574d.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "В Москве состоялся 18-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. Их провели чекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И... Кроме того, обсуждено российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230913/vyzovy-1896107828.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай патрушев, мид кнр, ван и (политик), россия, китай