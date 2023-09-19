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МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией - РИА Новости, 19.09.2023
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14:11 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897242942.html
МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией
МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией - РИА Новости, 19.09.2023
МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией
Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:11
2023-09-19T14:11
в мире
ереван
москва
армения
мария захарова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России", - сказала она, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США. По ее словам, Москва рассчитывает, что армянские власти осознают опасность "затеянной западниками новой авантюры", и надеется, что Армения примет "правильное решение". "Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20230525/diplomatiya-1873809462.html
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в мире, ереван, москва, армения, мария захарова, международный уголовный суд
В мире, Ереван, Москва, Армения, Мария Захарова, Международный уголовный суд
МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией

Захарова: Россия останется приверженной сотрудничеству с Арменией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России", - сказала она, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США.
По ее словам, Москва рассчитывает, что армянские власти осознают опасность "затеянной западниками новой авантюры", и надеется, что Армения примет "правильное решение".
"Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию", - добавила Захарова.
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В миреЕреванМоскваАрменияМария ЗахароваМеждународный уголовный суд
 
 
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