https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897242942.html
МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией
МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией - РИА Новости, 19.09.2023
МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией
Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:11
2023-09-19T14:11
2023-09-19T14:11
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ереван
москва
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мария захарова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России", - сказала она, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США. По ее словам, Москва рассчитывает, что армянские власти осознают опасность "затеянной западниками новой авантюры", и надеется, что Армения примет "правильное решение". "Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20230525/diplomatiya-1873809462.html
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В мире, Ереван, Москва, Армения, Мария Захарова, Международный уголовный суд
МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией
Захарова: Россия останется приверженной сотрудничеству с Арменией