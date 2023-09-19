https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897242942.html

МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией

МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией - РИА Новости, 19.09.2023

МИД России подтвердил приверженность сотрудничеству с Арменией

Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:11

2023-09-19T14:11

2023-09-19T14:11

в мире

ереван

москва

армения

мария захарова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России", - сказала она, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США. По ее словам, Москва рассчитывает, что армянские власти осознают опасность "затеянной западниками новой авантюры", и надеется, что Армения примет "правильное решение". "Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230525/diplomatiya-1873809462.html

ереван

москва

армения

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