https://ria.ru/20230919/smi-1897143050.html

СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году

СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году

Президенту США Джо Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН в этом году на фоне провального контрнаступления ВСУ и проблем на... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:56

2023-09-19T10:56

2023-09-19T10:56

украина

сша

киев

джо байден

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

оон

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН в этом году на фоне провального контрнаступления ВСУ и проблем на энергетическом рынке из-за конфликта на Украине, пишет газета Washington Post. "У президента Байдена есть четкая программа действий на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке: сохранить мощную глобальную поддержку Украине. Но выполнить эту задачу будет сложно - особенно в этом году", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, украинские чиновники надеялись приехать в США и заявить о значительных успехах в ходе наступления, но у них не получилось добиться "прорыва". "Удар, нанесенный конфликтом по ценам на продовольствие и энергоносители, усилил в развивающихся странах призывы к урегулированию конфликта путем переговоров", - подчеркивает газета. По данным издания, поддержка Украины американской общественностью ослабевает. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230919/kiev-1897138305.html

https://ria.ru/20230919/vstrecha-1897117549.html

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