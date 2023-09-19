https://ria.ru/20230919/smi-1897143050.html
СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году
СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году
Президенту США Джо Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН в этом году на фоне провального контрнаступления ВСУ и проблем на... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:56
2023-09-19T10:56
2023-09-19T10:56
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сша
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владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
оон
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН в этом году на фоне провального контрнаступления ВСУ и проблем на энергетическом рынке из-за конфликта на Украине, пишет газета Washington Post. "У президента Байдена есть четкая программа действий на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке: сохранить мощную глобальную поддержку Украине. Но выполнить эту задачу будет сложно - особенно в этом году", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, украинские чиновники надеялись приехать в США и заявить о значительных успехах в ходе наступления, но у них не получилось добиться "прорыва". "Удар, нанесенный конфликтом по ценам на продовольствие и энергоносители, усилил в развивающихся странах призывы к урегулированию конфликта путем переговоров", - подчеркивает газета. По данным издания, поддержка Украины американской общественностью ослабевает. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230919/kiev-1897138305.html
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украина, сша, киев, джо байден, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году
WP: Байдену будет сложно защищать Киев на ГА ООН из-за провала наступления ВСУ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Президенту США Джо Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН в этом году на фоне провального контрнаступления ВСУ и проблем на энергетическом рынке из-за конфликта на Украине, пишет
газета Washington Post.
"У президента Байдена есть четкая программа действий на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке
: сохранить мощную глобальную поддержку Украине. Но выполнить эту задачу будет сложно - особенно в этом году", - говорится в сообщении издания.
СМИ: Запад предупредил Киев о потере терпения
Как отмечается, украинские чиновники надеялись приехать в США и заявить о значительных успехах в ходе наступления, но у них не получилось добиться "прорыва".
"Удар, нанесенный конфликтом по ценам на продовольствие и энергоносители, усилил в развивающихся странах призывы к урегулированию конфликта путем переговоров", - подчеркивает газета.
По данным издания, поддержка Украины американской общественностью ослабевает.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу
, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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