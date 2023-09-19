Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО
Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО
© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Отметив, что Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом, Эрдоган сказал, что Анкара все еще видит "террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма". Он заявил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено Великим национальным собранием Турции (ВНСТ) и что именно решение парламента будет определяющим.
"Это часть повестки дня Великого национального собрания. Парламент будет оценивать ситуацию в рамках своего календаря. Это предложение будет вынесено на голосование депутатов", - заявил президент Турции.
"Чтобы это (ратификация) произошло, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно", - подчеркнул турецкий лидер.