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Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО - РИА Новости, 19.09.2023
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05:22 19.09.2023 (обновлено: 06:08 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/shvetsiya-1897115474.html
Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО
Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:22
2023-09-19T06:08
в мире
швеция
нато
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.Отметив, что Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом, Эрдоган сказал, что Анкара все еще видит "террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма". Он заявил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено Великим национальным собранием Турции (ВНСТ) и что именно решение парламента будет определяющим."Это часть повестки дня Великого национального собрания. Парламент будет оценивать ситуацию в рамках своего календаря. Это предложение будет вынесено на голосование депутатов", - заявил президент Турции."Чтобы это (ратификация) произошло, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно", - подчеркнул турецкий лидер.
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115285.html
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в мире, швеция, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО

Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эрдоган заявил, что Турции не нужна помощь Евросоюза
Вчера, 05:11
Отметив, что Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом, Эрдоган сказал, что Анкара все еще видит "террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма". Он заявил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено Великим национальным собранием Турции (ВНСТ) и что именно решение парламента будет определяющим.
"Это часть повестки дня Великого национального собрания. Парламент будет оценивать ситуацию в рамках своего календаря. Это предложение будет вынесено на голосование депутатов", - заявил президент Турции.
"Чтобы это (ратификация) произошло, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно", - подчеркнул турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным
11 сентября, 14:57
 
В миреШвецияНАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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