https://ria.ru/20230919/shvetsiya-1897115474.html

Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО

Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО - РИА Новости, 19.09.2023

Эрдоган заявил, что Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T05:22

2023-09-19T05:22

2023-09-19T06:08

в мире

швеция

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.Отметив, что Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом, Эрдоган сказал, что Анкара все еще видит "террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма". Он заявил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено Великим национальным собранием Турции (ВНСТ) и что именно решение парламента будет определяющим."Это часть повестки дня Великого национального собрания. Парламент будет оценивать ситуацию в рамках своего календаря. Это предложение будет вынесено на голосование депутатов", - заявил президент Турции."Чтобы это (ратификация) произошло, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно", - подчеркнул турецкий лидер.

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115285.html

https://ria.ru/20230911/nato-1895590863.html

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в мире, швеция, нато, турция, реджеп тайип эрдоган