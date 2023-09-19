https://ria.ru/20230919/salmonellez-1897283520.html

В школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза

В школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза - РИА Новости, 19.09.2023

В школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза

Сальмонеллез выявлен у 4 из 18 обратившихся за медпомощью учеников Майской средней школы в Вологодской области, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:02

2023-09-19T16:02

2023-09-19T16:02

происшествия

вологодская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 4 из 18 обратившихся за медпомощью учеников Майской средней школы в Вологодской области, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. "Специалистами управления Роспотребнадзора по Вологодской области проводится эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди учащихся МБОУ ВМО "Майская средняя школа имени А.К.Панкратова". В период с 13.09.2023 по 18.09.2023 года за медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратились 19 человек (из них 18 детей и 1 взрослый). По результатам проведенных лабораторных исследований диагноз "сальмонеллез" установлен у четверых детей, лабораторное обследование заболевших продолжается", - говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости в администрации Вологодского округа, где находится школа, учебное заведение "в целях разобщения детских коллективов" закрыто на каникулы по 20 сентября включительно. "В настоящее время ждем результаты анализов", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230915/shkola-1896456891.html

вологодская область

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происшествия, вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)