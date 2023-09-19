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В школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза - РИА Новости, 19.09.2023
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16:02 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/salmonellez-1897283520.html
В школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза
В школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза - РИА Новости, 19.09.2023
В школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза
Сальмонеллез выявлен у 4 из 18 обратившихся за медпомощью учеников Майской средней школы в Вологодской области, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:02
2023-09-19T16:02
происшествия
вологодская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 4 из 18 обратившихся за медпомощью учеников Майской средней школы в Вологодской области, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. "Специалистами управления Роспотребнадзора по Вологодской области проводится эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди учащихся МБОУ ВМО "Майская средняя школа имени А.К.Панкратова". В период с 13.09.2023 по 18.09.2023 года за медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратились 19 человек (из них 18 детей и 1 взрослый). По результатам проведенных лабораторных исследований диагноз "сальмонеллез" установлен у четверых детей, лабораторное обследование заболевших продолжается", - говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости в администрации Вологодского округа, где находится школа, учебное заведение "в целях разобщения детских коллективов" закрыто на каникулы по 20 сентября включительно. "В настоящее время ждем результаты анализов", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230915/shkola-1896456891.html
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происшествия, вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Вологодская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза

Роспотребнадзор: в школе в Вологодской области произошла вспышка сальмонеллеза

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 4 из 18 обратившихся за медпомощью учеников Майской средней школы в Вологодской области, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
"Специалистами управления Роспотребнадзора по Вологодской области проводится эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди учащихся МБОУ ВМО "Майская средняя школа имени А.К.Панкратова". В период с 13.09.2023 по 18.09.2023 года за медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратились 19 человек (из них 18 детей и 1 взрослый). По результатам проведенных лабораторных исследований диагноз "сальмонеллез" установлен у четверых детей, лабораторное обследование заболевших продолжается", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в администрации Вологодского округа, где находится школа, учебное заведение "в целях разобщения детских коллективов" закрыто на каникулы по 20 сентября включительно. "В настоящее время ждем результаты анализов", - отметил собеседник агентства.
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ПроисшествияВологодская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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