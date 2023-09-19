https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html

В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей

В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей - РИА Новости, 19.09.2023

В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей

Общероссийская кампания в защиту традиционных семейных ценностей будет проведена в рунете, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:26

2023-09-19T14:26

2023-09-19T15:23

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Общероссийская кампания в защиту традиционных семейных ценностей будет проведена в рунете, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.В Госдуме во вторник открылась выставка, посвященная Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира". На ней представлены макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей – это фото, видео и текстовые материалы, которые популяризируют образ благополучной многодетной многопоколенной семьи."Сейчас кампания включает наружную рекламу, а также рекламу на электронных стендах в общественных местах, транспорте. По всей России было около тысячи носителей. Общее число просмотров – 20 миллионов за три месяца – апрель, май, июнь. Сейчас осталась только реклама на билбордах. Следующий этап - реклама в интернете и соцсетях", - рассказал Лукьянов.По его словам, для создания рекламы в интернете проводится всероссийский конкурс, по итогам которого будут отобраны материалы для рекламных макетов.Как отметили ранее в Госдуме, проект "Семья – основа мира" нацелен на создание яркого и качественного контента о крепкой семье, счастливом материнстве, отцовстве и детстве, популяризации традиционных семейных ценностей. Проект включает в себя билборды с социальной рекламой, встречи с молодыми людьми для бесед на тему создания и сохранения семьи, выставки в учебных заведениях, визуальные образы для социальных сетей, а также всероссийский конкурс семейного контента, в котором участвуют семьи со всей России. Проект реализуется в 76 субъектах России.Организаторы проекта "Семья – основа мира" - комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Ассоциация организаций по защите семьи и АНО "Информационно-коммуникационное агентство продвижения социального контента "Благо-Медиа".

https://ria.ru/20230906/vybory-1894599392.html

https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, госдума рф, религия