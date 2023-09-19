В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей
РПЦ проведет в рунете общероссийскую кампанию в защиту традиционных ценностей
© iStock.com / SolStockПапа с дочкой
© iStock.com / SolStock
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Общероссийская кампания в защиту традиционных семейных ценностей будет проведена в рунете, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
В Госдуме во вторник открылась выставка, посвященная Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира". На ней представлены макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей – это фото, видео и текстовые материалы, которые популяризируют образ благополучной многодетной многопоколенной семьи.
"Сейчас кампания включает наружную рекламу, а также рекламу на электронных стендах в общественных местах, транспорте. По всей России было около тысячи носителей. Общее число просмотров – 20 миллионов за три месяца – апрель, май, июнь. Сейчас осталась только реклама на билбордах. Следующий этап - реклама в интернете и соцсетях", - рассказал Лукьянов.
По его словам, для создания рекламы в интернете проводится всероссийский конкурс, по итогам которого будут отобраны материалы для рекламных макетов.
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
1 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
2 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
3 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
4 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
5 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
6 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
7 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
8 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
9 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
1 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
2 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
3 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
4 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
5 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
6 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
7 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
8 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
9 из 9
Как отметили ранее в Госдуме, проект "Семья – основа мира" нацелен на создание яркого и качественного контента о крепкой семье, счастливом материнстве, отцовстве и детстве, популяризации традиционных семейных ценностей. Проект включает в себя билборды с социальной рекламой, встречи с молодыми людьми для бесед на тему создания и сохранения семьи, выставки в учебных заведениях, визуальные образы для социальных сетей, а также всероссийский конкурс семейного контента, в котором участвуют семьи со всей России. Проект реализуется в 76 субъектах России.
Организаторы проекта "Семья – основа мира" - комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Ассоциация организаций по защите семьи и АНО "Информационно-коммуникационное агентство продвижения социального контента "Благо-Медиа".