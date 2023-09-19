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В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей - РИА Новости, 19.09.2023
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Религия
 
14:26 19.09.2023 (обновлено: 15:23 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html
В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей
В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей - РИА Новости, 19.09.2023
В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей
Общероссийская кампания в защиту традиционных семейных ценностей будет проведена в рунете, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:26
2023-09-19T15:23
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Общероссийская кампания в защиту традиционных семейных ценностей будет проведена в рунете, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.В Госдуме во вторник открылась выставка, посвященная Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира". На ней представлены макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей – это фото, видео и текстовые материалы, которые популяризируют образ благополучной многодетной многопоколенной семьи."Сейчас кампания включает наружную рекламу, а также рекламу на электронных стендах в общественных местах, транспорте. По всей России было около тысячи носителей. Общее число просмотров – 20 миллионов за три месяца – апрель, май, июнь. Сейчас осталась только реклама на билбордах. Следующий этап - реклама в интернете и соцсетях", - рассказал Лукьянов.По его словам, для создания рекламы в интернете проводится всероссийский конкурс, по итогам которого будут отобраны материалы для рекламных макетов.Как отметили ранее в Госдуме, проект "Семья – основа мира" нацелен на создание яркого и качественного контента о крепкой семье, счастливом материнстве, отцовстве и детстве, популяризации традиционных семейных ценностей. Проект включает в себя билборды с социальной рекламой, встречи с молодыми людьми для бесед на тему создания и сохранения семьи, выставки в учебных заведениях, визуальные образы для социальных сетей, а также всероссийский конкурс семейного контента, в котором участвуют семьи со всей России. Проект реализуется в 76 субъектах России.Организаторы проекта "Семья – основа мира" - комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Ассоциация организаций по защите семьи и АНО "Информационно-коммуникационное агентство продвижения социального контента "Благо-Медиа".
https://ria.ru/20230906/vybory-1894599392.html
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Религия, Россия, Госдума РФ, Религия
В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей

РПЦ проведет в рунете общероссийскую кампанию в защиту традиционных ценностей

© iStock.com / SolStockПапа с дочкой
Папа с дочкой - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / SolStock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Общероссийская кампания в защиту традиционных семейных ценностей будет проведена в рунете, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
В Госдуме во вторник открылась выставка, посвященная Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира". На ней представлены макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей – это фото, видео и текстовые материалы, которые популяризируют образ благополучной многодетной многопоколенной семьи.
"Сейчас кампания включает наружную рекламу, а также рекламу на электронных стендах в общественных местах, транспорте. По всей России было около тысячи носителей. Общее число просмотров – 20 миллионов за три месяца – апрель, май, июнь. Сейчас осталась только реклама на билбордах. Следующий этап - реклама в интернете и соцсетях", - рассказал Лукьянов.
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По его словам, для создания рекламы в интернете проводится всероссийский конкурс, по итогам которого будут отобраны материалы для рекламных макетов.
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
1 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
2 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
3 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
4 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
5 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
6 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
7 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
8 из 9
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту Семья – основа мира
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
9 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
1 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
2 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
3 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
4 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
5 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
6 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
7 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
8 из 9
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
© РИА Новости / Артём Будённый
9 из 9
Как отметили ранее в Госдуме, проект "Семья – основа мира" нацелен на создание яркого и качественного контента о крепкой семье, счастливом материнстве, отцовстве и детстве, популяризации традиционных семейных ценностей. Проект включает в себя билборды с социальной рекламой, встречи с молодыми людьми для бесед на тему создания и сохранения семьи, выставки в учебных заведениях, визуальные образы для социальных сетей, а также всероссийский конкурс семейного контента, в котором участвуют семьи со всей России. Проект реализуется в 76 субъектах России.
Организаторы проекта "Семья – основа мира" - комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Ассоциация организаций по защите семьи и АНО "Информационно-коммуникационное агентство продвижения социального контента "Благо-Медиа".
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