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Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах - РИА Новости, 19.09.2023
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14:58 19.09.2023 (обновлено: 15:03 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/regiony-1897259452.html
Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах
Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах - РИА Новости, 19.09.2023
Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах
В новых регионах необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду, соответствующую общероссийским стандартам, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:58
2023-09-19T15:03
экономика
россия
луганская народная республика
запорожская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В новых регионах необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду, соответствующую общероссийским стандартам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям. Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах", - сказал он на стратегической сессии по стратегии развития инфраструктуры. Мишустин напомнил, что для помощи регионам в выполнении всех соответствующих задач по инициативе президента РФ были запущены новые финансовые инструменты: инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. "Они хорошо востребованы и показывают эффективность", - добавил премьер.
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экономика, россия, луганская народная республика, запорожская область, михаил мишустин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Михаил Мишустин
Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах

Мишустин призвал создать в четырех новых регионах городскую среду стандартов РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в Координационном центре правительства РФ проводит стратегическую сессию по направлению "Стратегия развития инфраструктуры"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Координационном центре правительства РФ проводит стратегическую сессию по направлению Стратегия развития инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Координационном центре правительства РФ проводит стратегическую сессию по направлению "Стратегия развития инфраструктуры"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В новых регионах необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду, соответствующую общероссийским стандартам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям. Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах", - сказал он на стратегической сессии по стратегии развития инфраструктуры.
Мишустин напомнил, что для помощи регионам в выполнении всех соответствующих задач по инициативе президента РФ были запущены новые финансовые инструменты: инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты.
"Они хорошо востребованы и показывают эффективность", - добавил премьер.
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ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМихаил Мишустин
 
 
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