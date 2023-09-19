https://ria.ru/20230919/regiony-1897259452.html

Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах

Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах - РИА Новости, 19.09.2023

Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах

В новых регионах необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду, соответствующую общероссийским стандартам, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:58

2023-09-19T14:58

2023-09-19T15:03

экономика

россия

луганская народная республика

запорожская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В новых регионах необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду, соответствующую общероссийским стандартам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям. Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах", - сказал он на стратегической сессии по стратегии развития инфраструктуры. Мишустин напомнил, что для помощи регионам в выполнении всех соответствующих задач по инициативе президента РФ были запущены новые финансовые инструменты: инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. "Они хорошо востребованы и показывают эффективность", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230919/zakon-1897239824.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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экономика, россия, луганская народная республика, запорожская область, михаил мишустин